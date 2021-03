Feyenoord-doelman Bijlow gepasseerd bij EK van Jong Oranje

Bijlow zat de laatste duels bij Feyenoord op de reservebank, nadat hij net was teruggekeerd van een knieblessure. De doelman vertelde maandag nog dat hij inmiddels weer helemaal fit is, maar toch krijgt Scherpen de voorkeur in de komende drie wedstrijden van deze week.

Nederland speelt woensdag, zaterdag en volgende week dinsdag de groepsduels van het EK in Hongarije. Achtereenvolgens zijn Jong Roemenië, Jong Duitsland en Jong Hongarije de tegenstander. Naast doelman Bijlow zitten ook de Feyenoorders Tyrell Malacia en Lutsharel Geertruida bij de selectie. Abdou Harroui, middenvelder van Sparta, zit ook bij de selectie voor het EK.