Persconferentie coronavirus: maatregelen verlengd tot 20 april, avondklok gaat om 22:00 uur in

De avondklok wordt nog verder verlengd, maar vanaf volgende week woensdag gaat die wel een uur later in. Dat heeft demissionair minister-president Mark Rutte dinsdagavond bekend gemaakt in een persconferentie over de coronamaatregelen. De avondklok geldt vanaf 31 maart van 22:00 uur tot 04:30 uur.

Veel burgemeesters spraken al hun voorkeur uit voor het verplaatsen van het beginpunt van de avondklok naar 22:00 uur in plaats van 21:00 uur. Vooral vanwege de zomertijd, die dit weekend ingaat. Daardoor is het langer licht 's avonds.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam noemde in het verlengde hiervan eerder ook de ramadan, die over enkele weken is, maar benadrukte dat dit nooit de belangrijkste reden is geweest om de avondklok later te laten ingaan.



Horeca

Tijdens de persconferentie gingen Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge ook in op de andere maatregelen, zoals het maximum aantal gasten dat je thuis mag ontvangen. Die regels worden tot 20 april verlengd.

Bij de vorige persconferentie, zo'n twee weken geleden, zei de minister-president dat terrassen mogelijk vanaf 31 maart open zouden kunnen als het R-getal gedaald zou zijn. Maar dat is niet het geval, dus de terrassen gaan voorlopig nog niet open. "Als over een week blijkt dat cijfers meevallen, dan zullen we niet aarzelen om onze voornemens met de terrassen, winkels en onderwijs naar voren te halen", aldus Rutte.

Reizen

Nederlanders die in de meivakantie naar het buitenland zouden willen reizen, komen van een koude kermis thuis. Het negatief reisadvies voor reizen naar het buitenland blijf tot 15 mei van kracht, zegt Rutte. In die periode valt ook de meivakantie (1 tot en met 9 mei).

Het dringende advies wordt dus om de vrije dagen in Nederland door te brengen. "Het is goed om te beseffen dat ons niet alleen in Nederland treft", zegt Rutte. "Ga niet op reis. Voor de zomervakantie kunnen we nu nog geen advies geven, maar we hebben goede hoop dat er dan meer kan."

Onderwijs

Fysiek onderwijs voor studenten in het hoger onderwijs gebeurt op zijn vroegst eind april, zo zei onderwijsminister Van Engelshoven al eerder op de dag. Volgens demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) is het voor studenten in het hoger onderwijs vanaf 26 april weer mogelijk om één dag per week fysiek onderwijs te krijgen. Dat moet dan wel met behulp van toegangs- en zelftesten.

De studenten spraken vorige week nog de hoop uit om op korte termijn weer fysieke colleges te kunnen volgen, maar dat gaat dus nog even duren. Ook tijdens de vorige persconferentie waren de geluiden meer hoopgevend dan nu.

Ondernemers

Rutte richtte zich in de persconferentie ook op de ondernemers. "Het kabinet houdt, zoals steeds, vinger aan de pols bij de steunpakketten. Daar stoppen we niet van de een op de andere dag mee." Volgens hem wordt gewerkt aan een plan om bedrijven door de crisis heen te helpen.

De volgende persconferentie is op dinsdag 13 april.