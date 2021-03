Suske en Wiske, Franka en Agent 327: deze striptekenaar maakt de definitieve stripgeschiedenis van Rotterdam

Welke rol speelt Rotterdam in de stripgeschiedenis? Striptekenaar Robert van der Kroft is bezig met het antwoord op die vraag. In november verschijnt zijn boek 'Rotterdam Stripstad, 100 jaar strips en Rotterdam'. Hij heeft nog wel hulp nodig, want hij wil geen snipper Rotterdamse stripgeschiedenis missen.

"Voor ons boek willen we een overzicht maken van alle stripfiguren en stripverhalen die zich afspelen in Rotterdam", zegt Van der Kroft. "We hebben al een aantal verhalen kunnen verzamelen. Denk aan de strip Franka en geheim agent 327 van Martin Lodewijk. Als Rotterdamse striptekenaar krijgt hij een hoofdrol in ons boek."

Rotterdam als achtergrond

Lodewijk gebruikt Rotterdam vaak als achtergrond voor zijn stripverhalen. Zo speelt metrostation Rijnhaven een grote rol in het verhaal van Agent 327. "De Erasmusbrug komt er vaak in voor, of de Euromast. Je kunt Rotterdam in heel veel strips terugvinden. Ook een van de verhalen van Suske en Wiske heeft zich hier afgespeeld in de tijd dat de spoortunnel gegraven werd. We zijn dus niet alleen op zoek naar Nederlandse, maar ook bijvoorbeeld de Vlaamse strips die Rotterdam als achtergrond gebruiken."

Tweede wereldoorlog

Van der Kroft heeft voor zijn boek niet alleen striptekenaars, maar ook stripliefhebbers nodig die hem kunnen helpen in zijn zoektocht. "Ik ben vooral op zoek naar stripverhalen van vóór de Tweede Wereldoorlog. Toen werden er niet zoveel strips gemaakt als in de periode daarna, maar er waren wel strips. Zelf hebben wij er tot nu toe ééntje uit die tijd gevonden, waar je de Oude Coolsingel op terugziet en diergaarde Blijdorp."

