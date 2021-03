Zwaan beschoten in gemeente Molenlanden; tweede melding van zwanenmishandeling in één week

Een zwaan is dinsdag beschoten in de Alblasserwaard. Het beestje zwom in de gemeente Molenlanden rond met een pijl door de kop, meldt de politie op sociale media.

De zwaan is meegenomen door de dierenambulance. Hoe het nu met het dier gaat, is niet duidelijk. De politie weet nog niet wie verantwoordelijk is voor deze dierenmishandeling.

De gemeente Molenlanden kampt met een groeiende populatie zwanen. Sommige mensen hebben last van de dieren, omdat ze bijvoorbeeld schade aanrichten. Het is dan ook niet voor het eerst dat zwanen slachtoffer worden van dierenbeulen in de Alblasserwaard.

Maandag werden nog drie dode zwanen aangetroffen in Wijngaarden. Deze dieren zijn volgens de politie geen natuurlijk dood gestorven. "Pure dierenmishandeling", zegt de politie. Mensen die meer weten, wordt gevraagd om zich te melden.