Jarige Lee Towers blikt terug op zijn leven: 'Het is voorbij gevlogen!'

Een sobere 75e verjaardag, dat is het voor Lee Towers wel. Maar ‘de zingende kraanmachinist’, zoals hij ooit werd genoemd, voelt zich zeker jarig. Het huis ligt vol ballonnen en aan de muur prijkt een enorme 75. "Bloemen, kaarten, berichten. Mijn telefoon is ontploft, echt waar!"

Leen Huijzer, zoals de zanger eigenlijk heet, staat er nog “redelijk fris en fruitig” bij, zo omschrijft hij het zelf. "Ik ben blij dat ik dit in goede gezondheid mag vieren. Al is het ook maar een getal. Je hoeft er niks voor te doen, je wordt het vanzelf."

Ook voor Lee is het een vreemde tijd. Er ging een streep door zijn optredens. Nu brengt hij veel dagen door in de studio om zijn stem bij te houden. "Je mist natuurlijk de saamhorigheid, de adrenaline van het optreden en de wisselwerking met het publiek. Maar we komen redelijk door de pandemie. We moeten het samen doen", aldus de zanger.



Bevoorrecht mens

Bij het bereiken van deze mijlpaal, hoort ook het terugblikken op die 75 jaar. “Het is voorbij gevlogen”, zegt hij direct. “Ik ben ook alweer 51 jaar samen met Laura, mijn steun en toeverlaat. Natuurlijk hebben we ook verdrietige dingen meegemaakt, maar ik voel me echt een bevoorrecht mens. Je moet genieten van elke dag. Pluk de dag en count your blessings, zeg ik altijd.”

Ook Laura kijkt tijdens deze verjaardag terug op haar tijd met Leen. Het begon allemaal bij een optreden in Kunstmin in Dordrecht. Daar sloeg de vonk over. “Liefde op het eerste gezicht.” Met vier kinderen en de carrière van Lee was het voor Laura best even schipperen. “Ik wilde zoveel mogelijk voor hem klaarstaan. Het is een topvader, een heerlijke lieve man.”



'Opa' er ook nog bij

Zodra de coronacrisis voorbij is heeft Lee alweer leuke dingen in de planning staan. Zo hebben onder meer Fred van Leer en de Snollebollekes aangeven met hem te willen samenwerken. “Toch leuk dat jonge mensen ‘opa’ er ook nog bij willen hebben. En zangtechnisch gezien hou ik het echt nog wel even vol!”

Zit er eigenlijk verschil tussen de man Leen Huijzer en de artiest Lee Towers? Bijna niet, vinden Leen en Laura. “Eigenlijk alleen de smoking.”