Poppodia proberen positief te blijven ondanks onzekerheid: 'Weten nog niet wanneer we kunnen gaan plannen'

De persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge veranderde weinig aan het perspectief van de verschillende poppodia in de regio. Zowel Bibelot in Dordrecht als Annabel en Rotown in Rotterdam hebben nog steeds geen idee wanneer ze weer wat kunnen organiseren. "Ik hou vooral de vaccinaties in de gaten, hoe sneller dat gaat, hoe eerder het hier weer vol kan zijn."

Het is akelig stil wanneer je nu bij Poppodium Annabel binnenloopt. De lichten staan weliswaar aan, maar de biertap is al meer dan een jaar niet aangeraakt en ook de muziek staat al heel lang uit. "Dit went eigenlijk nooit. Elke keer als je binnenkomt denk ik alleen maar: ik wil weer aan de slag", begint Aziz Yagoub van Poppodium Annabel.



Geduld hebben

De hamvraag is alleen: wanneer kunnen poppodia zoals Annabel weer écht aan de slag? Volgens Yagoub zit zijn zaak nog steeds in de eerste lockdown, omdat er in feite al een jaar niks meer is gebeurd binnen deze muren. "Daarom hou ik vooral het dashboard met vaccinaties in de gaten", vervolgt Yagoub.

"Met dertig mensen op anderhalf meter hier iets organiseren heeft geen zin. Het moet weer naar de oude situatie, maar daar moeten we wel voorzichtig heen. Anders verzieken we het voor onszelf, dus we moeten ook geduld hebben."

Alleen dat geduld houden is knap lastig als je al een jaar niks kan doen. Ook bij Bibelot in Dordrecht kunnen ze erover mee praten. In de zaal staan een paar camera's opgesteld voor livestreams en gedurende de zomer zijn er wel een paar kleinschalige evenementen opgezet. Het nieuws dat vanaf 1 juli grote evenementen ingepland mogen worden, waarbij de overheid een garantiefonds opzet, is echter niet van toepassing op poppodia zoals Bibelot. "Dat is echt voor de grote evenementen die in de buitenlucht worden georganiseerd."

Verloren kennis

Achter Van Wijngaarden staan dus de camera's opgesteld voor een livestream waarmee hij voor mensen thuis alsnog wat kan organiseren. "Maar dat doen we niet alleen voor die mensen die thuiszitten, maar ook voor de bandjes en alle mensen van de techniek", zo legt hij uit. "Dat zijn veelal zzp'ers, die ontzettend hard zijn geraakt en die we wel aan ons willen blijven binden. Voor zover we dat financieel kunnen, proberen we hun werk aan te blijven bieden."

Want over dat aspect maakt ook Minke Weeda van Rotown zich zorgen. Al ruim een jaar zitten veel mensen die achter de schermen werken aan evenementen thuis. En omdat de rekening wel betaald moeten worden, zijn deze mensen in vele gevallen ander werk gaan zoeken. "Dit kan dan ook niet oneindig door blijven gaan. Er is in het afgelopen jaar zoveel productionele kennis verloren gegaan (technici), daar staan wij in Nederland om bekend. Die mensen zijn noodgedwongen iets anders gaan doen."

Ook Van Wijngaarden en Yagoub herkennen zich in die problematiek. "Maar als ik naar onze zzp'ers kijk, dan geven zij aan dat zij dit wel willen blijven doen", zo verklaart Van Wijngaarden. "Het is moeilijk", zegt Yagoub. "Ik heb hier zelf wel een kernteam om mij heen gehouden met bijvoorbeeld een vaste technicus. Maar natuurlijk hebben we ook mensen moeten laten gaan. Alleen de mensen die nodig zijn om straks meteen iets uit te kunnen rollen, die heb ik hier zeker."

Financiën en perspectief

Toch blijft het gebrek aan perspectief aan iedereen knagen, ook al snappen ze allemaal dat het niet anders kan voor nu. “We hebben wel het gevoel dat het eind in zicht is, maar het begint mentaal wel zwaar te drukken dat je niet weet waar je aan toe bent. Dat we weten wanneer we kunnen plannen", zo zegt Weeda van Rotown.

"Ik vind wel dat we, nogmaals, veel geduld moeten hebben richting die eindsprint", zegt Yagoub. "We willen allemaal heel erg graag en financieel zijn we natuurlijk keihard geraakt. Iedereen is er klaar mee, maar ik focus me liever op het positieve en het idee dat we straks weer mooie dingen mogen organiseren."

Bij Bibelot, waar ze in het voorjaar vreesden voor hun voortbestaan, is er inmiddels door de steunpakketten en een reorganisatie meer rust omtrent de toekomst. "Ik hoop vooral dat we in oktober weer mogen, nadat we dan hopelijk iets van een festivalzomer hebben gehad. Het is misschien hopen tegen beter weten in, maar ik denk dat het echt wel kan."