Geen zetel voor Oprecht uit Zwijndrecht, maar toch 'een klein beetje feest'

Het was een democratische stunt van jewelste geweest. Politieke nieuweling Oprecht uit Zwijndrecht mikte vorige week tijdens de verkiezingen op een zetel, maar die droom stierf in schoonheid. Toch is oprichter Robert van Gemeren van de partij tevreden. "We hebben duizenden stemmen gekregen, dat is een fantastisch resultaat."

Uiteindelijk stokte de teller in heel Nederland op 5481 stemmen, zegt Van Gemeren. "Natuurlijk hoop je vooraf op een zetel, maar je moet ook realistisch zijn: je weet dat je nog maar twee maanden bezig bent en dat je nauwelijks budget hebt voor publiciteit. Als ik dat relateer aan de uitslag van concurrenten, dan word ik daar eigenlijk wel een beetje vrolijk van."

Want even duizenden stemmen halen is niet vanzelfsprekend voor een deelnemer aan de verkiezingen. StemNL behaalde vier jaar geleden 527 stemmen. De Vrije Democratische Partij maakte het toen nog bonter met welgeteld 177 roodgekleurde vakjes door heel Nederland. Jezus Leeft, dat al jaren meedoet en naamsbekendheid heeft, zit vaak rond de drieduizend stemmen.

3000 euro

"Kijk eens naar de Libertaire Partij, die al 26 jaar bestaat. Ze hebben een budget van ruim honderdduizend euro. Dat had ik ook graag gehad. Wij moesten het doen met een krappe drieduizend euro. Maar zij hebben slechts zestig stemmen meer dan Oprecht. Als ik ons daarmee vergelijk, dan is het toch wel een klein beetje feest."

Het geheim van het relatieve succes zit hem volgens de nieuwbakken politicus in drie dingen: de Kieswijzer, waar Oprecht met zijn standpunten vaak goed scoorde onder rechtse kiezers, de kandidaten met hun achterban - van de Molukse gemeenschap tot beroepsmilitairen - en het netwerk aan vrijwilligers dat flyers uitdeelde en campagne voerde. Letterlijk van Harlingen tot Maastricht."Het is ongelooflijk bemoedigend als je ziet dat mensen zich zo inzetten voor jouw partij."

Oprecht is niet onopgemerkt gebleven, zegt ondernemer Van Gemeren. "Het valt toch op. Ik ben gebeld en krijg berichtjes uit politieke hoek. Met felicitaties, maar ook met de vraag of ik op gesprek wil komen. Geen idee waar dat precies over zal gaan, maar dat hoor ik wel. Ik wist niet dat dat zo werkte, maar blijkbaar worden ook de lagere regionen van een verkiezing scherp in de gaten gehouden."

Het Oprecht-avontuur komt nog niet tot een einde. "We gaan nu voor de gemeenteraadsverkiezingen, volgend jaar. Er is een gat op rechts waar wij prima inpassen. We gaan door."