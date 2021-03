Containerschip met eindbestemming Rotterdam blokkeert Suezkanaal

Een containerschip dat onderweg was vanuit China naar de Rotterdamse haven is vast komen te zitten in het Suezkanaal bij Egypte. Het containerschip Ever Given, dat vaart onder de Panamese vlag, blokkeert momenteel het volledige kanaal.

Het schip van rederij Evergreen is met een lengte van bijna vierhonderd meter een van de langste containerschepen ter wereld. De Ever Given zou volgende week woensdag in Rotterdam moeten aankomen, maar dat loopt ongetwijfeld vertraging op. Het schip ligt schuin overdwars over het kanaal.



Hoe het schip vast is komen te zitten, is nog onduidelijk. Ook is nog niet bekend wanneer het schip de tocht naar Rotterdam kan vervolgen. Er zijn al meerdere pogingen gedaan om het schip recht te trekken, maar vooralsnog zonder succes. Verschillende schepen liggen te wachten voor ze door kunnen varen.

Het Suezkanaal is bijna tweehonderd kilometer lang en verbindt de Middellandse Zee en de Rode Zee. De tocht door het kanaal duurt elf tot zestien uur. Schepen tussen de Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan moesten voorheen om het continent Afrika heen, maar dat is sinds de opening van het kanaal in 1869 niet meer nodig.

De Ever Given was eerder betrokken bij een aanvaring met een veerboot op de Elbe.