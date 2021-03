Het weer van vandaag: zonnig, later op de dag bewolkt

Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt. Het koelt af naar 5 of 6 graden en er staat amper wind. Aan het eind van de nacht kan er een enkele spat regen vallen.

Ook morgenochtend valt er lokaal een drup regen. Morgenmiddag is het droog en breekt vanuit het westen de zon vaker door. Het is 10 graden op het strand, tot 12 of 13 graden in het oosten van de regio. Er staat een overwegend matige zuidwestenwind.

Zon gaat overheersen

Op vrijdag en zaterdag valt er af en toe wat regen en staat er een stevige zuidenwind. Vanaf zondag overheersen de zonnige momenten weer en blijft het droog. De temperatuur ligt rond de 12 of 13 graden. Op zaterdag en zondag is het met een graad of 10 iets frisser, maar na zondag loopt het kwik weer langzaam op.

Tussen 21 en 31 maart bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 11,4 graden en de minimumtemperatuur 2,9 graden. Er valt gemiddeld 16,7 mm neerslag.