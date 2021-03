Guerillaoorlog tegen terrormier van Hillegersberg gaat onverminderd door

Ieder jaar keert de 'terrormier' in nog groteren getale terug. Inmiddels bestaat de kolonie uit miljoenen en miljoenen mieren. Met het zonnige seizoen voor de deur vrezen de bewoners het ergste. "Het zijn echt snertbeestjes. Ze springen op je en bijten." De bestrijding start dit jaar vroeg, in de hoop de kolonie in bedwang te kunnen houden.

De spuigaten uit

Officieel luistert deze mier naar de naam Mediterraan draaigatje, omdat die een zonaanbidder is en met zijn achterlijf zijn aanvallers te lijf gaat. In de Rotterdamse wijk Hillegersberg hebben ze geen liefkozende woorden meer over voor het plaagdiertje. De overlast loopt namelijk ieder jaar verder de spuigaten uit.

Tekst gaat verder onder video



"Kijk, hier komen ze uit de kieren. Ze zijn met vakantie geweest, maar ze zijn weer terug." In de tuin van Ineke Cramer zie je de eerste omgeploegde hoopjes zand alweer liggen en kruipen ze ook tegen de muur op. "Het is echt niet leuk. Ik word er gek van", verzucht Ineke Cramer. De bestrijder van de gemeente is al bij haar langs geweest, maar daar trekken de beestjes zich niet veel van aan.

Likje gel

Ze marcheren nog niet in grote troepen door de wijk, maar wakker zijn ze al wel na een winterslaap diep onder de grond. De gemeente Rotterdam start dit jaar vroeg met de bestrijding. Bestrijder Walter Rötgers trekt met een injectiespuit met een lokgel door de wijk. Hij schudt eerst de mieren wakker door te stampen en tegen schuilplekken aan te tikken. En als ze dan hun schuilplek verlaten, paait-ie ze met een likje gel. "De bedoeling is dat ze dat meenemen het nest in en aan de koninginnen geven", vertelt de bestrijder. Als ze snoepen van deze gel, gaan ze dood.

Tekst gaat verder onder foto



Aan het hoofd van de kolonie van de Mediterrane draaigatjes staat niet één koningin, maar wel duizenden. En de dames aan de top vinden het prima om de macht te delen. Ze bouwen aan een zo'n groot mogelijk rijk en treffen daarbij voorlopig geen natuurlijke vijanden, zoals in Zuid-Europa minuscule wormpjes in de grond zitten.

De werkmieren worden erop uitgestuurd om voedsel te verzamelen. Ze zetten alles op alles om hun koninginnen te voeden, zodat die nog meer kroost kunnen produceren. Hoe groter de kolonie wordt, hoe meer voedsel ze moeten verzamelen en hoe verder ze huizen binnendringen. Beperkte de overlast zich eerst tot de straat, nu hebben ze tuinen veroverd en gaan ze ook vrijelijk binnenshuis op zoek naar meer en meer lekkers. Bewoners troffen ze zelfs al in bed aan.

Zeer heftige overlast

Op steeds meer plekken in Nederland duikt het Mediterraan draaigatje op. Ze zijn hier waarschijnlijk vanuit Zuid-Europa gearriveerd via de kluit van een Mediterrane plant, zoals een olijfboom of vijgenboom. De kolonie in Hillegersberg is de grootste en de meest complexe. En de overlast is zeer heftig.

Tekst gaat verder onder video



Vorig jaar is geëxperimenteerd met nieuwe bestrijdingsmethoden, zonder groot succes. De straten zijn overgoten met heet water; miljoenen aaltjes zijn de grond in gesproeid om zich als natuurlijke vijand tegoed te doen aan de kroost van de koninginnen; lokgels zijn gedruppeld in straten en tuinen.

Het heeft allemaal niet geholpen, hoogstens de groei van de kolonie een heel klein beetje afgeremd. Want ondanks alle bestrijdingspogingen is de kolonie flink uitgedijd. Voor het zesde achtereenvolgende jaar tevoorschijn gaat de gemeente nu de strijd aan met dit onstuitbare miertje. Dit jaar wordt ingezet op vroeg, veel en vaak bestrijden met verschillende middelen. "We gaan alles inzetten wat is toegestaan, maar een structurele oplossing zal in 2021 nog niet beschikbaar zijn", vertelt Conny van der Meer van de gemeente Rotterdam.

Rigoureuze middelen

Bewoner Ineke Cramer heeft van haar schoonmaakster een bestrijdingsmiddel uit Marokko gehad. "Dat was een spuitbus en daar gingen ze onmiddellijk van dood. Maar ja, dat is een middel dat verboden is in Nederland", vertelt ze. Wat haar betreft stapt de gemeente over op rigoureuze middelen.

Tekst gaat verder onder foto



Helaas mag dat niet. En een wondermiddel dat wel is toegestaan voor gebruik, is er nog niet. Het draaigatje in toom houden is het hoogst haalbare. Van de gemeente hebben bewoners een brief ontvangen met de bestrijdingsplannen van dit jaar. In die brief staat een telefoonnummer dat ze moeten bellen zodra ze het draaigatje signaleren. Dan komt de bestrijder zo snel mogelijk in actie. "We hopen dat het effect heeft. En dat is het enige wat we kunnen", zegt Ineke Cramer, met een gezicht van eerst zien en dan geloven.