Hij zal nooit worden vergeten: De vijfde sterfdag van Johan Cruijff

Vandaag is het vijf jaar geleden dat de legendarische oud-voetballer Johan Cruijff is overleden. De man die door velen 'de beste voetballer van Nederland wordt genoemd' zal nooit worden vergeten.

In 1983 maakte Cruijff een uitstapje naar Feyenoord. Met de Rotterdamse club werd hij in 1984 kampioen van Nederland en won hij de beker. De ras-Ajacied beëindigde zijn carrière als speler bij Feyenoord.

Johan Cruijff werd in 1947 geboren in Amsterdam. 'Jopie uit Betondorp' trainde vanaf zijn zesde bij Ajax en debuteerde op zijn zeventiende in de hoofdmacht. 'Nummer 14' is ook vooral bekend van zijn periode bij de Amsterdamse club.

Daarnaast speelde hij nog voor Barcelona, in de Verenigde Staten en Levante. Cruijff kwam 48 keer in actie voor Oranje en maakte 33 doelpunten. Met het Nederlands elftal verloor hij de WK-finale in 1974.

Als voetballer vierde Johan Cruijff zijn grootste successen met Ajax, als trainer beleefde hij zijn glorietijd bij Barcelona. Tussen 1988 en 1996 veroverde Cruijff elf prijzen met de Catalaanse topclub, waaronder de Europa Cup II en Europa Cup I.

Na zijn carrière als trainer zette Cruijff zich in voor jongeren en sport. In veel plaatsen in de hele wereld zijn sportveldjes, de zogeheten Cruyff Courts, aangelegd.