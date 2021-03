Reddingsbrigade Ouddorp komt door corona strandwachten tekort: 'Lastig om nu mensen te bereiken'

Volgens Herman Nieuwenhuis van de reddingsbrigade in Ouddorp hoef je je geen zorgen te maken over de kwaliteit van de strandwachten, hoewel ze door de coronacrisis ook bar weinig hebben kunnen oefenen. "Je hebt elkaar hard nodig om goed reddingen uit te voeren en nu vakbekwaam blijven is een uitdaging. Maar ik zou me geen zorgen maken of ze vitaal zijn. We gaan er alles aan doen om straks bekwaam op het strand te zitten. Maar het is een uitdaging."

Koud zeewater

Normaal gesproken wordt er in de winter namelijk in zwembaden geoefend, maar die zitten al even dicht. "In de winter is het water koud, heel koud, dus oefenen in zeewater kan niet altijd." Gelukkig komt er lenteweer aan, maar ook dan blijven er beperkingen gelden. "We mogen met niet meer dan vier mensen binnen anderhalve meter het water in. Dat is lastig, want we hebben elkaar hard nodig om te trainen."



Gelukkig gloort er hoop aan de horizon: dinsdag zijn er Kamervragen gesteld en Nieuwenhuis hoopt dat er vrijstelling komt voor oefeningen van reddingsbrigades. Tot die tijd is het nog even behelpen, want nieuwe aanwas is er door de coronacrisis ook niet echt. "Normaal gesproken staan we op grote (water)evenementen en kunnen we ons werk demonstreren aan bezoekers. Nu is het lastig om mensen te bereiken en vrijwilligers te vinden die hun vrije tijd willen inleveren om mensen te bewaken."

"Het wordt steeds lastiger om de roosters te vullen, we zijn hard op zoek naar nieuwe lifeguards", zoals de reddingsbrigade de strandwachten noemt. Want: ze komen tekort én het wordt steeds drukker aan de (Ouddorpse) kust. "Het is een stuk drukker geworden het afgelopen jaar", zag Nieuwenhuis.

Mooie en dankbare job

Om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn aan de kust, zijn lifeguards nodig. Daarvoor hoef je geen fitboy à la Baywatch te zijn. "Het is vooral belangrijk dat je fit bent. We doen een aantal testen, om te zorgen dat je fit genoeg de opleiding ingaat." Die opleiding duurt een week, daarna ben je helemaal klaar om 'mensen te helpen in de zomermaanden'.

"Het is een hele mooie en dankbare job", vindt Nieuwenhuis. Als je de opleiding doorloopt, is het de bedoeling dat je daarna minimaal zes dagen inzetbaar bent als lifeguard. In het hoogseizoen zit er zeven dagen per week een lifeguard aan de Ouddorpse kust. Dan is het overigens niet zo dat je om het uur het water in moet duiken voor een drenkeling. "Hoe vaak je moet redden, wisselt per dag. We werken vooral preventief", legt Nieuwenhuis uit.

"Je waarschuwt mensen, hebt een EHBO-gevalletje, helpt een kind dat zijn ouders kwijt is of een surfer die in de problemen is gekomen. En soms een verdrinker." Iedere dag is anders, heeft Nieuwenhuis wel gemerkt. "De kust is ook iedere dag anders door hoog en laag water. Het verschilt dagelijks welk gebied je moet bewaken."

In totaal zijn er zo'n tien lifeguards nodig om te Ouddorpse kust veilig te maken deze zomer. Én, wil Nieuwenhuis geïnteresseerden nog even warm maken, als er tijd over is... "Dan hebben we een mooi barbecuetje bij de ondergaande zon. Het is een hele mooie job: er gebeurt altijd wel wat en je kan mensen helpen!"