Liveblog corona: GGD's hervatten woensdag vaccinaties met AstraZeneca vaccin en coronamaatregelen verlengd

* De avondklok wordt nog verder verlengd, maar vanaf volgende week woensdag gaat die wel een uur later in.

* Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam noemde eerder ook de ramadan maar benadrukte dat dit nooit de belangrijkste reden is geweest om de avondklok later te laten ingaan.

* Lees hier het liveblog van dinsdag terug.