Unaniem besluit: Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne worden Voorne aan Zee

De kogel is door de kerk. Vanaf 1 januari 2023 willen Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne samen verder als één gemeente onder de naam Voorne aan Zee. Volgens een woordvoerder van de gemeente Hellevoetsluis is het besluit 'unaniem genomen'.

Dinsdagavond hebben de gemeenten gestemd over de gezamenlijke naam. De fusie tussen de gemeenten op het eiland Voorne-Putten moet per 1 januari 2023 van start gaan. Daar wordt nog een kleine kanttekening bij gemaakt: zowel de Eerste als de Tweede Kamer moeten nog instemmen met de fusie en de nieuwe naam. Volgens de woordvoerder is de kans dat het in een van de twee Kamers afketst niet heel groot.



Het komende jaar wordt gebruikt om invulling te geven aan de fusie: "We gaan kijken naar wat voor soort gemeente we willen zijn. Daar worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen bij betrokken."

Voorne aan Zee, place to be

In 2023 wacht de gemeenten ook nog wat werk, zo moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanpassen van de plaatsnaamborden. "Daar moeten we inderdaad ook nog naar kijken, die moeten waarschijnlijk aangepast worden naar de nieuwe naam." Een slogan voor de gefuseerde gemeenten is er ook nog niet. "Voorne aan Zee, place to be", lacht de woordvoerder het voorstel van Rijnmond weg. "Zover zijn we nog niet."

Eerder liet Milène Junius, burgemeester van Hellevoetsluis, al weten een 'krachtigere gemeente' te willen worden. "Jaren geleden is er onderzoek gedaan en is gezegd dat het met alle uitdagingen, bijvoorbeeld in het sociaal domein en de omgevingswet, voor gemeenten steeds moeilijker is om het alleen te doen. We werken al veel samen, maar je wordt nóg krachtiger als je dat als één gemeente doet."