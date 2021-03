Bestemming Rotterdam: meer dan 3 ton cocaïne onderschept in Costa Rica

In Costa Rica is bijna 3,5 duizend kilo cocaïne onderschept. De coke had als bestemming de haven van Rotterdam. Een vrouw van 31 is aangehouden.

De cocaïne was verpakt in tientallen tassen, die verstopt zaten in een container met bananen, schrijft het lokale Crhoy . Op foto's is te zien dat meer dan vijftig tassen op een rij liggen, met ieder een flink pakket coke erin. Het gaat, om precies te zijn, om 3.466 kilo cocaïne.

De 31-jarige vrouw die is gearresteerd, bediende de scanner waarmee de container werd gecontroleerd. Haar precieze rol in de drugssmokkel is verder nog onduidelijk.

Vorige week onderschepte de douane nog ruim 4 duizend kilo cocaïne, die verstopt zat in een container uit Ecuador. De container kwam op 16 maart aan in Antwerpen. Eindbestemming was een fruitbedrijf in Rotterdam.