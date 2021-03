Stephen Danyo maakt zich klaar voor nieuwe wedstrijd en wil De Kuip vol boksen

"50.000 man in De Kuip. Het is nog steeds mijn doel, ja. En het gaat gebeuren. Ik wil een heel programma er omheen organiseren. Als je in jezelf blijft geloven is alles mogelijk. Geloof je het niet? Wacht maar af!"

Voordat het zover is bokst Stephen Danyo op 24 april in België zijn volgende wedstrijd. "Het is de opmaak naar een volgend groot gevecht. Dit is geen titelgevecht, maar zo benader ik het wel."

Danyo werkt toe naar een duel om de wereldtitel. Want dat is het ultieme doel: wereldkampioen worden. Hij gelooft dat het mogelijk is: "Ik verloor in Mexico, maar ik heb gevraagd om een rematch tegen Akhmedov. Soms sla je letterlijk mis, soms sla je raak. Ik blijf ervoor gaan. Nu zit ik goed in het ritme en dat wil ik aanhouden."

