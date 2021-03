'Drukker dan vóór vaccinophef' bij vaccinatielocatie in Gorinchem

Inmiddels wordt in sporthal De Hoefslag in Gorinchem hard gewerkt aan een inhaalslag. "We kunnen vol aan de bak", vertelt Jan de Gier, van GGD Zuid-Holland Zuid. "We hadden gepland dat we zo'n 280 prikken per dag zouden zetten en we hebben bijna anderhalve week stilgelegen; dat halen we nu in."

Dat zou binnen twee weken moeten lukken. "Dat proberen we nu waar te maken en dat gaan we ook doen", zegt De Gier resoluut. "Alle mensen die afgebeld zijn, hebben bericht gekregen om een nieuwe afspraak te maken."



Volledig overzicht heeft hij niet, maar de respons is heel goed. "Het aantal afspraken loopt erg op", ziet De Gier. Of er onder de gevaccineerden nog twijfel heerst over het AstraZeneca-vaccin, kan hij niet zeggen. "We denken niet dat er twijfel is, gezien de opkomst. Het is zelfs drukker dan voorheen."

Snel opschalen

Momenteel zijn zes van de acht vaccinatiestraten geopend. "Tja, als ze allemaal open zouden zijn, zou de achterstand sneller weggewerkt worden, maar we hebben ook een maximum door bijvoorbeeld de aanlevering van het vaccin. Daar wachten we nu op." Alles opengooien, om op die manier sneller de inhaalslag te maken, heeft volgens De Gier geen zin en is onnodig. "Het betreft allemaal de eerste prik." Opschalen is pas nodig als er meer vaccins zijn. "Dan kan er heel snel opgeschaald zijn."

Heel snel? "Ja, in twee weken kunnen we hier volle bak draaien. Dat is snel", voegt hij lachend toe. "Logistiek is het al klaar." Momenteel leidt personeel van Zuid-Holland Zuid mensen op andere locaties op. "Als dat klaar is, kunnen we hier vol draaien."

Ondertussen gaat het vaccineren maar door in Gorinchem. De rij is inmiddels weggewerkt. "Het is een golfbeweging", heeft De Gier inmiddels wel gemerkt. "Iedereen wil snel geprikt worden, dus de dag start druk. Na een uurtje zakt het af en begint het door te stromen."

Opspraak

Het coronavaccin raakte in opspraak na meldingen van een mysterieuze ziekte bij gevaccineerden: een combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Ruim twintig Europese landen zetten vervolgens de vaccinatie met het Astra Zeneca-vaccin stop. Het bleek uiteindelijk om een zeer zeldzame reactie van het immuunsysteem te gaan, waartegen een goede behandeling mogelijk is. Veel landen besloten daarop het vaccineren met onmiddellijk te hervatten. Nederland besloot enkele dagen te wachten.