Minder metro, tram, bus en conducteurs: metropoolregio zet plannen door

Geschrapte buslijnen, minder tram- en metroritten, geen conducteur op de tram: dat kunnen reizigers in het regionale openbaar vervoer per september verwachten als het kabinet niet meer geld beschikbaar stelt. Dat besluit hebben de 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) woensdagmorgen genomen.

"Laat wel duidelijk worden gecommuniceerd dat we dit met veel pijn hebben besloten", zei de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove tegen de vergadering. Zij verzette zich als laatste tegen de plannen, maar ging uiteindelijk wel akkoord. "Ik vind dat de RET en dus Rotterdam harder dan de andere gemeenten wordt geraakt."



In Rotterdam worden in de plannen de meeste strepen door buslijnen gehaald. Tram en metro gaan eveneens minder rijden. Ook wordt gesneden in het toezicht. De conducteur rijdt niet meer op alle trams mee en wordt vervangen door 'vliegende teams' van boa's die op delen van trajecten meerijden. Daarnaast controleren de metrobeheerders alleen nog ondergrondse stations in Rotterdam en Schiedam.

Bus naar Delta

Ook in de Rotterdamse regio wordt op het busvervoer bezuinigd. Het schrappen van de bus van station Poortugaal naar ggz-instelling Delta in het weekeinde lijkt een kleine stap. De omwonenden vrezen extra overlast van dolende patiënten.

De gemeenten hopen met maatwerk gaten te dichten. Zo wil Capelle het wegvallen van bus 37 opvangen met de buurtbus. Schiedam is bereid om zelf geld op tafel te leggen om het wegvallen in het weekeinde van het openbaar vervoer in Schiedam-Noord, waar 30 duizend mensen wonen, op te vangen.

'Ik wil dat het hierbij blijft'

RET-directeur Maurice Unck herkent de door wethouder Bokhove benoemde pijn. "Ik wil dan ook dat het hierbij blijft. Laten we niet afbreken wat we straks weer nodig hebben."

Ook moet het Rotterdamse bedrijf nog op zoek naar bezuinigingen binnen het bedrijf. Unck zegt met de vakbonden en ondernemingsraad te bespreken hoe besparingen op de arbeidsvoorwaarden kunnen gebeuren zonder dat dit de medewerkers financieel raakt.



"Ik ben benieuwd naar die voorstellen. Wij hebben ze nog niet gezien", zegt OR-voorzitter Henk van der Maden, die het ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden onacceptabel vindt.

'Gunstig' scenario

De MRDH dreigt veel geld te kort te komen als 'Den Haag' - dat tot 1 oktober 94 procent van de kosten vergoedt - de tegemoetkoming niet verlengt. In een 'gunstig' scenario gaat het om 400 miljoen euro. De 'zwartste' variant houdt op termijn een tekort van 1,2 miljard euro in.

Het Rijk vroeg de uitvoerende partijen na te denken over bezuinigingen. Uit al die gesprekken is de metropoolregio, met 'pijn in het hart', tot deze voorstellen gekomen.

De plannen worden elke drie maanden geëvalueerd om ze te kunnen aanpassen indien nodig. Als meer mensen weer met het openbaar vervoer reizen, wordt de dienstregeling aangepast.