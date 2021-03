Gemeente: 'Groot deel Rotterdamse woningen onvoldoende toekomstbestendig'

Een groot deel van alle particuliere woningen in Rotterdam moet toekomstbestendig worden gemaakt. Dat concludeert de gemeente uit onderzoek naar de vitaliteit van 164 duizend particuliere woningen in Rotterdam. "De noodzaak tot een nieuwe stadsvernieuwing tekent zich af", zegt wethouder Kurvers van Wonen.

Voor tienduizenden inwoners van Rotterdam, vooral in Charlois, Feijenoord, Lombardijen en IJsselmonde, is de opstapeling van funderingsherstel, achterstallig onderhoud, verduurzaming en de overstap naar aardgasvrij volgens de gemeente onbetaalbaar. Rotterdam doet daarom een oproep aan het Rijk voor steun. "De bestaande woningvoorraad moet veel meer aandacht krijgen", aldus Kurvers.

Ruim drie miljard nodig

"Door de krapte op de woningmarkt is een vitale woningvoorraad nog belangrijker. In totaal is in Rotterdam ruim drie miljard euro nodig om zo’n 36 duizend woningen van mensen met een kleine beurs toekomstbestendig te maken. Zonder deze investering lopen kosten op en wordt de stapeling van opgaven voor deze Rotterdammers nog groter."

De gemeente heeft de kosten voor het toekomstbestendig maken van alle particuliere Rotterdamse woningen tot aan 2050 begroot op 10,7 miljard euro. Kurvers: "Dit vraagt om grote investeringen die Rotterdammers met een kleine beurs niet op kunnen brengen. We willen hen helpen zodat zij comfortabel en met plezier in hun huis kunnen blijven wonen en deze woningen ook hun waarde behouden. Zo ontstaat een duurzame en aantrekkelijke woonstad."

Volkshuisvestigingsfonds

Rotterdam pleit al langer bij het Rijk voor een zogenaamd stadsvernieuwingsfonds, waarmee particuliere woningen klaar gemaakt kunnen worden voor de toekomst. Recent trok het demissionaire kabinet al 450 miljoen euro uit voor een Volkshuisvestigingsfonds, waar alle gemeenten in Nederland zich vanaf begin mei voor aan kunnen melden. Kurvers noemt dat een mooi begin.

"Behalve Rotterdam hebben ook andere grote gemeenten te maken met het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. Ook zij hebben hulp nodig. Het rijk is door de woningnood te veel gespitst op nieuwbouw en vergeet in de achteruitkijkspiegel te kijken. Er moet ook echt meer geld en aandacht komen voor de bestaande woningvoorraad anders zijn er straks te veel achterblijvers."