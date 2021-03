Aboutaleb vroeg niet om avondklok te verschuiven vanwege ramadan: 'Mensen hebben mijn woorden bewust omgedraaid'

De opmerking van Ahmed Aboutaleb over het handhaven van de avondklok tijdens de ramadan is bewust verdraaid. Dat zegt de burgemeester van Rotterdam in een gesprek met Rijnmond, naar aanleiding van de coronapersconferentie van dinsdagavond en de ophef die is ontstaan over zijn uitspraak.

Aboutaleb zegt dat hij niet heeft gevraagd om de avondklok op te schuiven vanwege de ramadan. Hij heeft juist willen aangeven dat het moeilijk kan worden met de handhaving. Anderen zijn aan de haal gegaan met zijn woorden. "Mensen die dat hebben ingevuld hebben dat bewust gedaan, omdat ze graag zouden hebben gehad dat ik dat gezegd zou hebben."



Eerder verduidelijkte Aboutaleb in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad al dat het hem, wat betreft het later ingaan van de avondklok, vooral gaat om de zomertijd. De burgemeester van Rotterdam heeft naar eigen zeggen alleen vermeld dat daarnaast ook de ramadan eraan komt. "Leer mij niets over de handhaving tijdens de ramadan. Afgelopen twaalf jaar zijn er 's avonds altijd samenscholingen van jongeren geweest. Soms overlastgevend. Nu loop je ook het risico dat mensen denken: 'de gebedshuizen zijn open, dus ik mag naar de moskee. Maar dat kan niet als de avondklok geldt."

Voor mensen die toch de straat opgaan is de burgemeester duidelijk: er zal gewoon worden gehandhaafd. Vorig jaar riep Aboutaleb via een videobericht moslims op om elkaar niet op te zoeken met ramadan en het feest dat erop volgt. "Wees daar voorzichtig in, zodat er zo min mogelijk besmettingen ontstaan."

Avondklok vanaf 22:00 uur

De avondklok gaat volgende week woensdag een uur later in, vanaf 22:00 uur dus. Aboutaleb was een van de burgemeesters die daarvoor pleitte. "Dat heeft te maken met de psychologie van de avondklok en van de zomertijd. Die gaat volgende week in en dan is het tot laat licht. Als de aardappelen de pan ingaan om zes uur zeggen we tegen elkaar: goedenavond. Maar in de beleving van mensen is het dan nog niet avond. Dat betekent dat je dan aan een maatregelen vastzit die massaal door mensen kan worden overtreden."

"Waarom kunnen we het verbod om door rood licht rijden, goed handhaven? Omdat 98 procent van de mensen zich eraan houdt. De overige twee procent kunnen we makkelijk aanpakken. Als een maatregel massaal wordt overtreden, is dat lastig. Als de avondklok een uur later ingaat, hebben mensen een uur extra de tijd om op straat te zijn. Dat gaan we wel handhaven, omdat het dan ook donker is."

Versoepelingen

Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat het voor steeds meer mensen moeilijk wordt om de coronamaatregelen na te leven. Desondanks kondigden demissionair premier Rutte en minister De Jonge dinsdagavond verder weinig versoepelingen aan op de persconferentie. De coronacijfers zijn volgens de bewindslieden te hoog.

Volgens Aboutaleb is het duidelijk dat de huidige maatregelen een enorme impact hebben op de mentale gezondheid van mensen. "Vooral veel jonge mensen hebben er last van. Daarom zeggen wij als burgemeesters tegen het kabinet: kijk wat de mogelijkheden zijn om buiten in de open lucht de maatregelen te versoepelen."



Perspectief

Maar echt perspectief bieden door bijvoorbeeld een datum te noemen waarop de maatregelen versoepeld kunnen worden, vindt Aboutaleb lastig. "De druk op het kabinet voor versoepelingen is erg groot. Ik ben er geen voorstander van omdat het risico er altijd inzit dat je toch nog moet zeggen: 'het gaat toch niet lukken'. Dus het noemen van een datum en activiteiten die dan wel zouden kunnen, is riskant. Het levert teleurstellingen op."

Voorlopig dus geen versoepelingen, maar er is wel licht aan het eind van de tunnel, denkt Aboutaleb. "Er is wel een stip aan de horizon en dat is het moment dat wij in het land iedereen gevaccineerd hebben met minimaal één vaccin. Dat zal waarschijnlijk ergens eind juni, begin juli zijn."