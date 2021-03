Schip blokkeert nog steeds Suezkanaal; nasleep blokkade mogelijk in Rotterdam nog weken te merken

Rederij HMM overweegt haar schepen om te leiden via Kaap de Goede Hoop, nu het Suezkanaal in Egypte geblokkeerd is door een enorm containerschip dat dwars ligt. Geprobeerd wordt het schip van rederij Evergreen vlot te trekken, maar tot nu toe blokkeert het nog steeds de belangrijke handelsroute. Partijen in de Rotterdamse haven volgen het nieuws op de voet, want de gevolgen zijn groot.

Het schip de Ever Given liep dinsdag vast en zorgt voor flinke opstoppingen in een van de drukst bevaren handelsroutes ter wereld. De containerreus was met meer dan 20.000 containers aan boord op weg naar de Rotterdamse ECT-terminal op de Maasvlakte. Daar had hij in de loop van volgende week moeten aankomen.

Eerder pogingen om de Ever Given vlot te trekken zijn mislukt. Het schip liep dinsdag vast en zorgt voor flinke opstoppingen in een van de drukst bevaren handelsroutes ter wereld.

Door de blokkade kunnen honderden andere schepen hun reis tussen de Rode en Middellandse Zee niet vervolgen. Onduidelijk is hoeveel schepen daarvan Rotterdam als bestemming hebben. Maar volgens een woordvoerder van ECT maken wekelijks zo’n 60 diepzeeschepen gebruik van deze route op weg naar Rotterdam. Daarvan hebben zo’n 30 tot 40 schepen ECT als bestemming.

Rederij HMM heeft samen met haar partner The Alliance momenteel zes schepen in het Suezkanaal liggen en er zijn er nog eens zes schepen vanuit Azië onderweg naar Rotterdam. Omvaren via Kaap de Goede Hoop bij Zuid-Afrika is een optie, maar dat is veel duurder en zorgt voor nog meer vertraging. “De schepen zijn dan 6 of 7 dagen langer onderweg. Het kost per schip ook tonnen euro’s extra aan brandstof. Bedragen die hoe dan ook invloed op de vrachtprijzen hebben,” aldus HMM-woordvoerder Rob van den Eijnden.



Wekenlange gevolgen voor Rotterdamse haven

Volgens de Taiwanese rederij Evergreen Line liep het 400 meter lange schip door een onverwacht harde windvlaag aan de grond. Van den Eijnden denkt eerder aan een mechanisch probleem. “Het waait daar wel vaker hard en het kanaal is recent nog uitgebaggerd door Boskalis en Van Oord. Wind als oorzaak lijkt mij niet voor de hand liggen.”



Volgens woordvoerder Rob Bagchus van ECT kan de nasleep zelfs wekenlang gevolgen hebben voor de terminal.

Tekst gaat verder onder de tweet.



“Straks komen de schepen allemaal tegelijk aan, en dat aanbod kunnen we niet in één keer verwerken. Op zich zijn we wel wat gewend met veranderende schema’s, want na een storm moeten we ook steeds de planningen omgooien. En door de nasleep coronapandemie zijn we ook al maanden uit schema. Maar dit incident maakt de puzzel alleen nog maar complexer dan-ie al was.”