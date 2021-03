Trainer Ricardo Moniz over het huidige jeugdvoetbal: 'Ze krijgen geen tegengas'

Robin van Persie nodigde Ricardo Moniz eerder deze maand uit voor een gasttraining aan Feyenoord onder 15. "Ik had binnen één minuut een raar gevoel bij die performance coach", vertelt de voormalig trainer van onder meer Excelsior. "Die wilde de training bepalen. Dat is een verkeerde ontwikkeling."

"Nu krijg je een tendens dat we steeds minder belastbare spelers ontwikkelen", vervolgt Moniz. "Ze krijgen geen tegengas. Vroeger speelde je twee uur per dag op straat, pingelen tegen een muurtje. En dan nog trainde je drie keer per week 's avonds bij een club. Nu train je op een profopleiding één keer per dag, omdat het anders te zwaar zou zijn. Dat is fout."

"De wilskracht en focus om voor jezelf te trainen, dat is talent. En als een opleiding ervoor kiest om te selecteren op wie de onvoorwaardelijke wil heeft om een uitzondering te worden, dan ben je half op weg. Maar dan moet je niet alles voorkauwen."

Tekst gaat verder onder de video.

Idool

Naast zijn visie over de huidige opleidingen in het profvoetbal en een terugblik op zijn periode bij Excelsior, waar hij eind januari vorig jaar werd ontslagen, spreekt Moniz in gesprek met verslaggever Frank Stout uitgebreid over Johan Cruijff. De Rotterdamse trainer is in al zijn vezels gevormd door legendarische oud-voetballer, die vijf jaar geleden overleed.

"Ik mis zijn aanwezigheid enorm. Het is niet te accepteren dat hij maar 68 jaar is geworden. Onverteerbaar. Ik denk nog elke dag aan hem." Moniz wordt emotioneel als hij spreekt over zijn idool, die er nu al vijf jaar niet meer is.

"Zijn boodschap is nog steeds belangrijk," zegt Moniz. "We moeten bij ons voetbal-DNA blijven. Maar de huidige generatie houdt zich totaal niet meer aan de wetten van Cruijff. Vroeger werd er twee uur per op straat gespeeld, tegen een muurtje aan, tweebenig. Zo leer je de basis. Nu is twee trainingen op de dag al te zwaar voor sommige profspelers. Althans, volgens de performance coaches. Ik vind dat geen goede ontwikkeling. Zij moeten in dienst staan van het elftal, maar niet de dienst uitmaken en bepalen. En dat gebeurt nu wel."

Het gedachtegoed van Cruijff

Moniz ziet daardoor niet meer terug dat alle lessen die de generatie van Cruijff ons hebben geleerd, nog worden toegepast in de huidige trainingsmethodes. "Alles wat iemand achterlaat, dat moet je ook blijven doen. Cruijff heeft alles naar een hoger niveau getild. Ik train nog steeds elke dag volgens zijn principes. In die zin ben ik nog steeds een profvoetballer, dat gaat er nooit uit."

Tekst gaat verder onder de video.

Hij doelt bijvoorbeeld op de intensiteit bij trainingen. Moniz vindt dat dit inspanningsniveau te laag ligt. "Je moet altijd 100% geven. Elke training, elke oefening. Nu wordt er aan de hand van data soms gezegd dat een speler maar voor 80 of 90 procent belast moet worden. Dat is niet zo, niet als je het maximale er uit wil halen."