Cabaretier Richard Groenendijk maakt als vrijwilliger in Erasmus MC zware kost mee: 'Ieder leven hangt aan zijden draadje'

Dat hij nu niet in het theater kan staan, vindt hij ontzettend jammer. Maar bij de pakken neerzitten zit niet in zijn aard. En daarom vult Richard Groenendijk zijn agenda sinds de theaterzalen gesloten zijn met allerlei andere klussen, veel voor radio en tv. Ook begon hij aan een aangrijpend persoonlijk avontuur: de cabaretier is sinds kort vrijwilliger op de afdeling oncologie in het Erasmus MC.

"Ik dacht: joh, weet je, ik heb nu toch geen tournee", vertelt hij over zijn bijzondere vrijwilligerswerk. "Sinds kort werk ik daarom een aantal dagen per maand als vrijwilliger op de afdeling oncologie van het Erasmus MC. Dat is natuurlijk een zware afdeling. Ik dacht in eerste instantie dat het daar erg over de dood ging, maar het gaat er eigenlijk over het leven. En wat er echt belangrijk is. Dat is maar heel weinig, maar het zijn wel grote dingen."

"Ik leer daar dat je niks anders nodig hebt in het leven dan elkaar," gaat hij verder. "En dat het leven echt aan een zijden draadje hangt, te allen tijde. Dat je, als er stront aan de knikker is, het goed moet maken. Want dat zie je heel veel op zo'n afdeling: de heftige verhoudingen binnen families. Onlangs nog een man, nog jonger dan ik. Met drie kinderen, gescheiden. Hij zou een slecht nieuwsgesprek gaan krijgen. Daarom werd zijn ex-vrouw gebeld, maar die wilde niets met hem te maken hebben. Dan denk ik: kun je je hier echt niet even overheen zetten, nu?"

Wees lief

Dat maakte indruk op Groenendijk, die eerder in het ziekenhuis ook al een programma opnam waarin hij als verpleegkundige aan het werk ging. De belangrijkste levensles voor zichzelf? "Het klinkt heel stom, maar: geniet! Wees niet materialistisch, maar als je het geld hebt: geef het uit! Want ik hoor heel veel mensen in het ziekenhuis zeggen: 'tja, ik dacht, ik ga mijn spaargeld opmaken als ik 67 ben'. Nee, doe het gewoon al als je 37 of 52 bent! Later zie je dan wel weer, als het op is. Wees ook gewoon lief voor elkaar, want het leven is kort, en je kan het zo ontzettend leuk hebben.''

