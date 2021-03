Vierduizend stageplekken ingevuld tijdens coronacrisis door gezamenlijk project van ROC's en bedrijfsleven

Verschillende Rotterdamse bedrijven en de onderwijsinstellingen Albeda, Zadkine en het Scheepvaart en Transport College hebben in de afgelopen maanden 4.000 stageplekken gecreƫerd. In november van vorig jaar waren er nog 5.500 studenten zonder stageplek. Binnen het project spelen ook de gemeente Rotterdam, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), VNO-NCW en MKB Nederland een belangrijke rol.

Pieter van Klaveren van MKB Rotterdam Rijnmond sprak woensdagochtend op Radio Rijnmond over een prestatie van formaat: "Ik ben erg trots dat we het tekort aan stageplekken hebben kunnen terugbrengen tot nog maar 1.500. Ik ben diep onder de indruk van het werk wat we met elkaar hebben verzet." In november vorig jaar waren er door de coronacrisis ongeveer 5.500 studenten die geen stageplaats konden vinden. Het probleem was het grootst in branches die extra hard door de maatregelen en lockdown werden geraakt, zoals de horeca.

Ook Ron Kooren is blij. Hij is als voorzitter van het College van Bestuur van het Albeda College nauw betrokken bij het project. "We hebben dit echt met vereende krachten gedaan. Samen hebben we de schouders eronder gezet. Ik heb goede hoop dat we ook voor de laatste 1.500 stageplekken een oplossing kunnen vinden."

Creatieve oplossingen

Volgens Kooren zijn er veel creatieve oplossingen bedacht, waardoor thuiswerken voor stagiairs nu ook een optie is: "we zien bijvoorbeeld dat stages voor callcentermedewerkers - met de juiste begeleiding - gewoon vanuit huis kunnen worden uitgevoerd. Eigenlijk maken we samen met de stagiairs dezelfde beweging als de rest van het bedrijfsleven: veel thuiswerken en op afstand met elkaar communiceren. Dat gaat erg goed."

Al worden er alternatieven bedacht, de kwaliteit van de stageplekken gaat niet achteruit, aldus Kooren. Ook is er niets veranderd aan de stagevergoeding. "Door de studenten goed te begeleiden, kunnen we ook als Nederland niet open is, bouwen aan de beroepsbevolking van morgen."

Het project om gezamenlijk de laatste 1.500 stageplaatsen in te vullen loopt nog tot aan de zomervakantie.