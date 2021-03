Onderzoek: 'Fouten postbezorging is de oorzaak van niet ontvangen stempassen in Rotterdam'

Gebreken bij de postbezorging hebben ervoor gezorgd dat in Ommoord en Bloemhof honderden mensen in eerste instantie geen stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben ontvangen. Dat is de conclusie van een extern onderzoek, in opdracht van de gemeente Rotterdam.

De onderzoekers schrijven in hun conclusies: "er is geen enkele aanleiding – op basis van de bij ons bekende informatie - om te denken dat sprake is van poging tot verkiezingsfraude, een bewuste uitsluiting van bevolkingsgroepen of anderszins een gecoördineerde/gerichte actie tegen de Tweede Kamerverkiezingen. Ter herinnering: dat iemand een vervangende stempas aanvraagt, betekent niet per definitie dat de stempas in eerste aanleg niet is bezorgd".

Fouten in postbezorging

Burgemeester Aboutaleb zegt zich in de conclusies te kunnen vinden. "Het onderzoeksrapport levert de zekerheid op dat alle Rotterdammers die stemgerechtigd waren allemaal een stempas toegestuurd hebben gekregen. Die stempassen zijn allemaal door de drukker geprint en naar PostNL gegaan. In de bezorging in een aantal wijken in Rotterdam is iets niet goed gegaan".

De onderzoekers concluderen dat de oorzaak voor niet-bezorging in Bloemhof komt door verzuim van een (inmiddels niet meer voor PostNL werkzame) postbezorger. De oorzaak voor niet bezorgen van stempassen in Ommoord is vooralsnog niet achterhaald. "Deze bezorger is voorlopig op non-actief gesteld", schrijven de onderzoekers in het eindrapport. Voor de Afrikaanderwijk is het moeilijker vast te stellen wat er is misgegaan. In dat geval kan niet met zekerheid gezegd worden dat het ligt aan de postbezorging.

Nog meer stempassen zoek geraakt?

Ook tijdens de verkiezingsdagen hebben de fracties van NIda en Denk uit de Rotterdamse gemeenteraad aangegeven dat er nog veel meer mensen zijn, die geen stempas in de brievenbus hebben gekregen en dus ook niet konden gaan stemmen.

Burgemeester Aboutaleb: "Het aantal niet bezorgde stempassen bij elkaar in Rotterdam ligt rond de 1.300 en 1.400. Daar zitten waarschijnlijk mensen tussen die geen stempas hebben gekregen maar waarschijnlijk ook mijn brief niet hebben gezien waarin staat dat ze zich konden melden voor een nieuwe pas. Ik heb zelf ook mensen gesproken die zeiden 'oh was dat uw brief? Dat wist ik niet. Ik dacht dat het een foldertje van de gemeente was. Dat heb ik weggegooid.'"

Het onderzoek toont aan dat de wijken Bloemhof, de Afrikaanderwijk en Ommoord verantwoordelijk zijn voor ruim 30% van het totaalaantal aangevraagde vervangende kiespassen, terwijl hier slechts ruim 7% van het aantal kiesgerechtigden woont. In andere wijken werden wel nieuwe stempassen aangevraagd, maar niet op zo'n grote schaal. In totaal zijn er tot op de gestelde deadline van vrijdag 12 maart 2.038 vervangende stemmenpassen aangevraagd. Van de 460-duizend stemgerechtigden is dat 0,44%.

PostNL heeft contractueel met de gemeente afgesproken 95% binnen contractuele tijdskaders te bezorgen; het bedrijf werkt met een hoger percentage zekerheid van overkomst en geeft aan dat het hier binnen Rotterdam ruim aan voldoet.

Het is niet mogelijk om te kijken hoe dat bij eerdere verkiezingen voor de Tweede Kamer is gegaan, omdat die gegevens er niet zijn. Er worden ook adviezen gegeven hoe deze problemen bij volgende verkiezingen voorkomen kunnen worden.

Invloed op de uitslag?

Burgemeester Aboutaleb betreurt dat het is gebeurd, maar denkt niet dat het effect heeft gehad op de uitslag van deze verkiezingen. "We hebben 1.300 tot 1.400 stempassen die niet bezorgd zijn. Als je dat afzet tegen de miljoenen stempassen in Nederland, want het zijn nationale verkiezingen, is het effect daarop marginaal".