Rotterdamse agenten stuurden ook discriminerende appjes na dood Hümeyra

Volgens politiechef Fred Westerbeke zijn de uitlatingen verwerpelijk en aanstootgevend, maar zouden ze op meerdere manieren zijn uit te leggen. Westerbeke noemt het tegenover NRC een "cynisch commentaar aan het adres van de rechterlijke macht". Volgens hem bedoelde de agent dat de hoofdverdachte, Bekir E., vanwege zijn spijtbetuiging waarschijnlijk een lagere straf zou krijgen.

Hümeyra werd gestalkt door haar ex en in december 2018 in de fietsenstalling van het Designcollege doodgeschoten.

Het is niet het enige nieuwe appgesprek dat boven tafel is gekomen. Na de trambeschieting in Utrecht in 2019 heeft een Rotterdamse agent in dezelfde 'Jan Smit appgroep' geappt dat mensen die met de tram door hun buurt rijden "over het algemeen uitgeroeid mogen worden."

Vorige maand werd bekend dat vijf van de agenten uit de appgroep een schriftelijke berisping (de lichtst mogelijke straf) hebben gekregen vanwege de al eerder door NRC gepubliceerde appjes. Dat ging om uitspraken als 'kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen.



Burgemeester Ahmed Aboutaleb laat woensdag aan NRC weten dat hij wist van de appjes over de zaak Hümeyra. Hij blijft erbij dat de agenten een tweede kans verdienen.