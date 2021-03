Albert (73) lag door corona 56 dagen op ic en revalideert maandenlang: 'Ze hadden nog nooit iemand zo ziek gezien'

Het mag een klein wonder worden genoemd dat Albert Willemsen (73) uit Bergschenhoek een dik jaar na zijn coronabesmetting zijn verhaal kan doen. Hij lag 56 dagen op de intensive care van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Daar kreeg hij een hartstilstand, zijn nieren stopten ermee, zijn longen raakten ontstoken en hij kreeg maanden lang voedsel door een buisje. "De artsen zeiden dat ze nog nooit iemand zo ziek hebben gezien."

Dat zijn de woorden van zijn vrouw Ingrid. Albert zelf kan namelijk niets navertellen over zijn wekenlange aanwezigheid op de ic, omdat hij al die tijd buiten westen was. Ingrid was zelf de eerste weken niet welkom, mede omdat ze zelf ook corona had. De schrik was groot toen ze haar man voor het eerst weer zag. "Een zuster wees hem aan. Ik dacht alleen maar dat hij dat niet was. Heel zijn gezicht was ingevallen en hij was 40 kilo lichter."

Maandenlang dacht Ingrid dat haar man het niet zou redden. "We dachten dat continu. De artsen zeiden ook dat hij zo ziek was. Elke keer was het weer wat anders. Dan weer het hart en dan weer de nieren." Albert werd ook drie weken lang gedialyseerd. Het bloed wordt dan gezuiverd als de nieren dat zelf niet kunnen.

Lees verder onder de reportage.

Volgens Albert was het cruciaal dat het hoofd van de ic-artsen toch elke keer weer een lichtpuntje zag. "Er is uiteindelijk gezegd: 'we wachten het nog één nacht af en anders is het niet meer te redden.' Die nacht ben ik goed doorgekomen. Vier weken later verliet ik de ic."

Maar vanaf dat moment was er nog een lange weg te gaan. Eerst kwam Albert lang niet met zijn hoofd terug op de wereld, daarom werd er nog een hersenscan gemaakt. Toch landde hij weer op aarde en na nog eens drie weken op de longafdeling begon een lange en heftige revalidatie. "Op het begin kon hij niets. Niet eens slikken! Hij staarde alleen maar naar het plafond,” zegt Ingrid. Albert vult zijn vrouw aan: "Mijn spieren deden niets meer."

Op het begin werd Albert uit bed getakeld met een speciaal apparaat. Vanuit daar moest hij alles opnieuw leren. "Eigenlijk net als een baby," zegt hij. Dat geldt voor bijvoorbeeld slikken, naar het toilet gaan en (trap)lopen. Na het verlaten van het ziekenhuis revalideerde hij verder in zorghotel Aafje. Hij kreeg dagelijks hulp van meerdere therapeuten en mocht terug naar Bergschenhoek toen hij weer zelfstandig kon lopen.

"Op dit moment gaat het goed," vertelt hij vanuit het huis waarin ze nog maar net woonden toen corona toesloeg. "Alles gaat in kleine stapjes en ik had overal hulp bij nodig." Volgens zijn vrouw is hij nog niet de oude, maar zijn er grote stappen gemaakt. "Op het begin kon hij niets. Nu is de thuishulp vertrokken, is de douchestoel weg en hij komt weer buiten met zijn loopstokken."

Het is nu ruim een jaar geleden dat het stel corona opliep. Albert kan zich niets meer herinneren van zijn tijd op de ic. Wel weet hij hoe het begon. "Op een middag merkte ik dat ik verkrampt raakte aan het aanrecht. Ik probeerde te ontspannen en ben naar bed gegaan. Daar ben ik niet meer uitgekomen tot de ambulance me kwam halen. Ik had koorts en moest overgeven. Mijn vrouw moest mij echt uit bed duwen om de emmer te bereiken. Ze was bang dat ik zou stikken."

Flinke belasting

Albert en zijn vrouw hebben een zware periode achter de rug. "Ik heb met mezelf afgesproken dat ik er niet meer over nadenk," zegt Albert. Hij bewondert de steun die hij van zijn vrouw kreeg. "Ze kwam elke dag van Bergschenhoek naar Rotterdam rijden. Dat was een flinke belasting. Daarnaast stond het huis vol met verhuisdozen toen ik vertrok en die waren leeg toen ik weer thuiskwam."

Logischerwijs spreekt ook Ingrid van een moeilijke periode. Ze was intussen zelf door corona ook beroerd en benauwd, kreeg overal spierpijn en kampte negen maanden met vermoeidheid. "Het was verschrikkelijk. Er kwam geen einde aan en we hadden geen perspectief. Je sliep niet en had het gevoel dat er iets moest gebeuren. Of de goede kant op of anders. Gelukkig ben ik sterk gebleven met onze kinderen. Het was emotioneel erg zwaar. Nu gaat het stukken beter."

Het echtpaar kan niet begrijpen dat sommigen van 'gewoon een griepje' spreken. "Dat maakt me echt boos," zegt Albert. "Het is een longziekte en je weet wat daarmee kan gebeuren." Ingrid: "Natuurlijk zijn er mensen die nauwelijks klachten hebben, maar bij Albert stopte heel zijn lichaam ermee."