Auassar plakt er nog een jaar aan vast bij Sparta

Adil Auassar speelt ook het volgende seizoen in het shirt van Sparta. De club heeft de optie in het contract van de routinier gelicht, waardoor hij nu vastligt tot de zomer van 2022.

Auassar kwam in 2018 over van Roda JC en is tegenwoordig de aanvoerder van Sparta. Hij speelde al negentig wedstrijden voor de Rotterdammers en maakte hierin zes doelpunten.

"Adil is al drie jaar een belangrijke schakel in onze selectie", vertelt Henk van Stee op de website van Sparta. "Zowel binnen als buiten de lijnen. Met zijn ervaring en zijn kwaliteiten, weten we zeker dat hij ook het komende seizoen zo’n rol op zich kan nemen."