Een jaar experimenteren met verkeer in Rotterdam: is de lucht schoner en de straat veiliger?

Binnenkort evalueert de gemeente de experimenten. Rijnmond blikt alvast terug en spreekt met politici, omwonenden en ondernemers. De experimenten zijn niet bij iedereen geliefd.

Wat veranderde er voor het verkeer?

Op meerdere plekken in Rotterdam kwamen - tijdelijke - omleidingen. Grote betonblokken weerden de auto’s en verwelkomden fietsers op de weg. Onder meer bij het Kruisplein en Eendrachtsplein werd eenrichtingsverkeer ingevoerd. Hiermee werd het voor auto’s lastig om de pleinen over te steken. Rond de Maastunnel werd bij de Pleinweg en de ’s-Gravendijkwal een rijstrook voor auto’s weggehaald. Ook bij de Erasmusbrug kwamen aanpassingen om meer ruimte voor fietsers te maken.

Zo werden dus drukke verkeerspunten aangepast in het Oude Westen, op de Erasmusbrugroute, de Maastunnelcorridor en er was het experiment Veilige Schoolomgeving. Een overzicht geven is lastig, omdat de vier experimenten niet allemaal tegelijk en even lang liepen. Sommigen zijn al afgerond, anderen nog bezig.

Heeft het gewerkt?

In juli dit jaar kwam de wethouder met een tussentijdse, positieve evaluatie van de verkeersexperimenten. Er was minder 'wijkvreemd' autoverkeer en de verkeersdoorstroming zou weinig last hebben van alle aanpassingen.

Maar lang niet iedereen is het eens met die evaluatie. Verschillende omwonenden en ondernemers schetsen een heel ander beeld dan de wethouder. Zo trok de Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier aan de bel, want door wegaanpassingen en werkzaamheden bij de Posthumalaan was er sprake van één grote verkeerschaos. Leontine Vreeke (wijkraadslid): "Het was niet te doen om vanaf de Erasmusbrug de kop van Zuid op te gaan. Je stond daar gigantisch vast met enorme files, je kon de Wilhelminapier niet meer op of af. Een drama voor mensen die daar wonen."

De wethouder nam de noodkreet serieus en de verkeerssituatie werd aangepast. Toch bleef de onvrede over de experimenten aanhouden, want ook bij de Maastunnel waren problemen. Leontine zegt hierover: “Dat experiment bij de Maastunnel zorgde voor gigantische files waardoor je moeilijk van Rotterdam-Zuid naar Noord kon gaan."

Gevaarlijke verkeerssituaties

Ook de gebiedscommissie Rotterdam Centrum is niet te spreken over de verkeersaanpassingen. Peter Sluijter vat het samen: "Bewoners moeten omrijden om thuis te komen. Horecazaken zijn niet goed bereikbaar. Soms staan mensen zo lang vast dat ze omdraaien en tegen het verkeer in terugrijden. Hartstikke gevaarlijk."

Raadslid Dieke van Groningen (VVD Rotterdam) herkent de gevaarlijke verkeerssituaties in het centrum: “Een voorbeeld is de Van Aerssenlaan (de weg langs Diergaarde Blijdorp, red.). Bewoners hebben veel overlast van sluipverkeer omdat die genoeg hebben van de files. Die auto’s gaan heel hard rijden over straten die daar niet voor zijn aangelegd. Dat zorgt voor onveilige situaties, bijvoorbeeld voor jonge kinderen die daar fietsen of spelen."

'Files zijn een beetje de bedoeling'

René Segers (CDA) is genuanceerder. "De files waar mensen over klagen zijn natuurlijk ook een beetje de bedoeling. Door die files verleiden we mensen om de volgende keer op een andere manier te reizen. Je wil gedragsverandering en mensen laten inzien dat de snelste route van Noord naar Zuid niet dwars door de stad is."

Dat de Van Aerssenlaan veiliger moet, staat voor Segers als een paal boven water. "Belangrijkste punt is dat 30 kilometer per uur daar de norm moet worden." En de onvrede van de bewoners dan? Segers: "De inwoners hadden beter voorbereid moeten worden. Wat zijn de experimenten? Wanneer zijn ze geslaagd? Wat is het meetgebied? Bij de Van Aerssenlaan hebben inwoners niet de goede antwoorden gekregen op belangrijke vragen, dat had beter gemoeten."

'Mensen waren razend enthousiast'

Ingrid van Wifferen (D66) zegt dat haar partij de kritische geluiden kent, maar ondanks dat hartstikke positief is over de experimenten. "Natuurlijk het is nog niet perfect, maar het gaat ook om experimenten. Bij de West-Kruiskade bijvoorbeeld waren mensen razend enthousiast!”

En de ronkende auto’s, het sluipverkeer en de files dan? "Vergeet niet dat dat ook een tussentijds effect kan zijn van de maatregelen. Het kost tijd om gedrag te veranderen." Van Wifferen merkt op dat Rotterdam af moet van de cultuur waarbij de auto altijd voorrang heeft boven andere vervoersmiddelen. Lachend: "Wij zijn natuurlijk een fietser-partij, maar je ziet dat ondernemers de aanname doen dat autoluwe gebieden omzet kosten. Fietsers en wandelaars geven vaak veel meer geld uit."

Verkeersexperimenten in coronatijd

Ondanks het tegengeluid is de gebiedscommissie centrum de verkeerspuinhoop zat. De commissie laat een onafhankelijk bureau onderzoek doen naar de verkeersexperimenten. Peter Sluijter: "De wethouder zegt dat het allemaal een succes is, maar wij krijgen echt andere geluiden."

Ondernemers in het centrum geven aan dat ze niet gehoord zijn in het proces terwijl dit, volgens Sluijter, wel moet. En, zo vraagt hij zich af: "Waarom houdt de gemeente verkeersexperimenten in coronatijd? Dan kun je niets peilen!" De vraag is dan ook hoe representatief de resultaten van de verkeersexperimenten straks zijn. En zijn ze representatief voor de wensen van bewoners als ze niet of te weinig zijn gehoord?

Communicatie had beter gemoeten

Volgens ondernemers in het centrum is de communicatie naar bewoners verre van optimaal geweest. Een herkenbare klacht, zeggen Rotterdamse politici.

Dieke van Groningen (VVD): "De intenties zijn goed, maar er is wel verbetering nodig wat betreft de communicatie van de wethouder. Dat geldt voor alle experimenten in Rotterdam. Richting bewoners, wijkraden en de gemeenteraad. We hebben best vaak op het laatste moment informatie gekregen of pas als wij er om vroegen."

Bart van Drunen van Leefbaar Rotterdam bevestigt de gebrekkige communicatie en noemt de experimenten 'dramatisch': "Het is helemaal niet duidelijk wat de wethouder hier precies mee wil bereiken. Er zijn allemaal redenen aangehaald, maar ik zie maar één doel: het treiteren van automobilisten.

Ook D66 ziet dat de communicatie beter had gekund. Ingrid van Wifferen: “Maar vergeet niet: Rotterdam is een autostad met veel autopartijen. Ook als die communicatie top was geweest, was er kritiek gekomen."

Conclusie

Over één ding is iedereen het eens. Een schone en veilig stad: dat is een mooi doel. De vraag is of de huidige verkeersexperimenten daar nu aan bijdragen. De wegblokkades zorgen voor onveilig sluipverkeer, files en claxonerende automobilisten. De luchtkwaliteit meten is lastig als verkeer zich verplaatst en de meetcriteria zijn niet duidelijk.

Tel daar het veranderende weggebruik tijdens de coronacrisis bij op en je hebt een antwoord. Of Rotterdam door de experimenten schoner en veiliger is geworden? Niemand die het weet.