Nederlands elftal begint met nederlaag aan WK-kwalificatie, Berghuis speelt 90 minuten mee

Het Nederlands elftal is slecht begonnen aan de kwalificatiereeks voor het WK in Qatar in 2022. Het team van bondscoach Frank de Boer leed in en tegen Turkije een 4-2 nederlaag. Feyenoorder Steven Berghuis speelde 90 minuten mee.

Behalve Berghuis stond ook oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum en oud-Spartaan Marten de Roon in de basiself van Oranje. Al in de eerste helft ging het behoorlijk mis voor De Boer en zijn mannen. Halverwege stond er al een 2-0 achterstand op het bord, door twee doelpunten van Burak Yilmaz. Oranje was nog wel dicht bij een doelpunt op slag van rust, maar de paal stond een doelpunt in de weg.

In de tweede helft ging het aanvankelijk niet veel beter. In een mum van tijd was het 3-0 na een schot van afstand van Calhanoglu. Een kwartier voor tijd maakten twee invallers het opeens nog spannend. Zowel Davy Klaassen als Luuk de Jong scoorden. Na de 4-2 van Burak Yilmaz was het Nederlandse verzet gebroken. In de blessuretijd miste Memphis Depay nog een strafschop.