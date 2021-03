Laatste chloortransport per trein naar Botlek rijdt in april

Het transport van chloor per trein naar de Botlek wordt in april voor de laatste keer uitgevoerd. In totaal wordt 2160 ton chloor met verschillende transporten vanuit Duitsland naar de fabriek aan de Welplaatweg aangevoerd.

Het chloor is nodig voor de productie in de Botlek. De fabriek heeft maar één productielijn van chloor. Die was eens per twee jaar niet beschikbaar tijdens het groot onderhoud van de fabriek. Daarom moest het chloor op een andere manier worden aangevoerd.

Het transport van het giftige gas is al jaren omstreden vanwege het gevaar ervan. De treinen rijden door heel Nederland, ook langs woonwijken. Dat leidde in het verleden tot protesten.

In 2006 werd besloten dat een einde zou komen aan het reguliere transport van chloor over spoor. Af en toe mocht het giftige gas nog wel worden vervoerd. In 2018 kwamen het Rijk en Akzo, toen nog eigenaar van de fabriek in de Botlek, overeen dat in 2021 het laatste transport zou rijden. Ook zou de fabriek een tweede chloorproductielijn krijgen.

Op welke dagen in april de chloortreinen rijden, wordt niet bekend gemaakt.