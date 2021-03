Verwoestende brand in Capelle niet aangestoken, maar de oorzaak is nog niet bekend

Huurder Yussuf Abdi over de gevolgen van de felle brand in Capelle

De brand die afgelopen zondag in Capelle aan den IJssel een grote meubelzaak in de as legde en een bedrijfsverzamelpand zwaar beschadigde, is niet aangestoken. Brandspecialisten hebben ter plaatse forensisch onderzoek gedaan en sluiten brandstichting uit.

Wat de oorzaak wel was, hebben de specialisten niet kunnen achterhalen. Ook de plek waar de brand is begonnen, is niet gevonden. Het onderzoek ter plaatse is afgerond en het opruimen daar kan beginnen. De onderzoekers kijken of ze meer te weten kunnen komen over de oorzaak van de brand. Een aantal sporen is veiliggesteld.

Voor de tientallen ondernemers die een bedrijfsruimte huren in het aangrenzende pand, is er vier dagen na de brand nog altijd veel onzekerheid. Delen van het gebouw zijn zwaar getroffen en een onderzoek moet uitwijzen of de constructie nog wel veilig is.

Dat betekent voor de huurders dat ze het pand niet in mogen om de schade op te nemen. En dat is frustrerend. "Als ondernemer denk je, daar staan mijn spullen, daar staan mijn dossiers. Wellicht zijn ze afgebrand, wellicht is er nog iets te redden. Je weet het niet. Ik sta hier of er van mijn onderneming nog iets over is", vertelt Yussuf Abdi. Hij runt een juridisch kantoor met vijf medewerkers. Hij gaat er vanuit dat zijn computers, telefoons en meubilair in vlammen zijn opgegaan. Gelukkig heeft hij alle documenten extern opgeslagen en niet op een lokale computer.

Meerdere ondernemers worden ongeduldig als ze politie, verzekeringsagenten, werkmannen en bouwexperts naar binnen zien gaan om onderzoek te doen. Ze willen zelf kijken hoe zwaar ze getroffen zijn en hoe ze verder kunnen. Niet alle huurders zijn evengoed - en soms zelfs ook niet - verzekerd. De eigenaar van het bedrijfsverzamelgebouw is voor zijn huurders al wel op zoek naar alternatieve bedrijfsruimtes.

Het beton van het pand is aan de kant van de meubelzaak behoorlijk beschadigd. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft een constructeur ingeschakeld om te beoordelen of het pand of delen ervan veilig te betreden zijn. Het wachten is op het advies van de constructeur.



De brand in de meubelzaak ging afgelopen zondag gepaard met enorme zwarte rookontwikkeling die tot in de verre omgeving te zien was. Volgens experts bij de Veiligheidsregio waren er veel matrassen in de meubelzaak aanwezig. De vullingen zijn van schuimrubber en polystyreen. Op het dak lag een bedekking van bitumen. De combinatie van deze stoffen vlamt en rookt behoorlijk.