Bewoners Tweebosbuurt mogen als wooncoöperatie niet hun huizen terugkopen van Vestia

Een aantal huurders uit de Rotterdamse Tweebosbuurt heeft zich onlangs verenigd in een wooncoöperatie. Hiermee willen ze zelfbeschikking over hun huizen. Ze vragen woningcorporatie Vestia om met hen te overleggen over een coöperatieplan. Het idee is dat de bewoners met hun wooncoöperatie de huizen van de geplande sloop kunnen redden. Vestia gaat niet in op het verzoek van de bewoners.

Via e-mail geeft Vestia als reden dat "een wooncoöperatie alleen gevormd kan worden door eigenaren of huurders van woningen die financieel, administratief, bouwtechnisch, stedenbouwkundig een eenheid vormen." De adressen van de aanvragers zijn verspreid over de hele Tweebosbuurt.



Daarnaast zegt Vestia dat het oprichten van een wooncoöperatie niet kan worden gebruikt om "herstructurering te frustreren". Vestia zegt dat de woningen onderdeel zijn van de sloop en nieuwbouw van de Tweebosbuurt en daarom niet verkocht worden.

'Meepraten over onze plaats in Rotterdam'

Bewoner Hero Niermeyer is een van de acht personen die zich hebben aangesloten in de 'Unie van en voor de Tweebossers'. Hij zegt dat het antwoord van Vestia rauw op zijn dak valt. "Het is een frame van Vestia, ze zetten ons weg alsof wij alleen maar de sloop willen tegenhouden en niet constructief zijn. Wij willen alleen meepraten over onze plaats in Rotterdam." Hero zegt verder te gaan met de strijd. "We gaan weer proberen om in gesprek te komen met Vesta."