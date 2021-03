Bewoners en gebiedscommissie Delfshaven overvallen door plannen hotel met 33 bedden

De plannen van de Rotterdamse vastgoedondernemer Kick Smol om een pand aan de Voorstraat in historisch Delfshaven te verbouwen tot een familiehotel hebben voor verbazing gezorgd bij bewoners en de gebiedscommissie. Het voorstel voor hotel de Mayflower heeft hij onlangs naar de gemeente gestuurd. Toen bewoners zich in zijn voorstel gingen verdiepen kwamen ze tot een schokkende ontdekking.

"We gingen het aantal bedden eens tellen en dat verdelen over het oppervlakte. Dan kom je bij sommige ruimtes van 24 vierkante meter uit op acht bedden. Dat kunnen alleen stapelbedden zijn en dan heb je het over een hostel en niet meer over een gezellig familiehotel. Er wonen nu in datzelfde pand vijf studenten.

Aan het woord is Saskia die zich namens 22 bewoners laat horen. "Toen we er ook nog achterkwamen dat er een aparte opgang zou zijn naar het hotelgedeelte, die 24 uur per dag open is, konden we er helemaal van uitgaan dat dit een andere doelgroep trekt dan families".

De gebiedscommissie is direct door de bewoners op de hoogte gebracht. Voor Delfshaven is er een visie die het historische karakter moet beschermen en er is de regel dat vertrekkende horeca niet meer opgevolgd kan worden door nieuwe horeca. Op de Voorstraat 1 zit nu een woonbestemming en op de begane grond een café met nachtvergunning.

"En die vergunning wordt dus ingetrokken als er een nieuwe bestemming komt." Aangeschoven is Lilia Costa, gebiedscommissielid Delfshaven "Alles is erop gericht om Delfhaven eerst terug te geven aan de bewoners. Daarnaast heeft de gemeente toeristisch beleid om te voorkomen dat er teveel van hetzelfde op bepaalde plekken in de stad komt. We hebben dan ook direct aan de bel getrokken bij de gemeente. De aanvraag van Kick Smol is dan ook voorlopig aangehouden. Het is uitzonderlijk maar we zijn direct gevraagd om met een visie op dit plan te komen. Dat gaan we dan ook snel opstellen."

Slecht huiswerk

"Over de naam Mayflower hebben we als bewoners wel heel hard kunnen gelachen. Dat is namelijk een heel ander schip en niet het schip dat door de Pilgrims Fathers in de 17de eeuw is gebruikt om vanuit Delfshaven te varen. Meneer Smol moet echt beter zijn huiswerk gaan doen," besluit Saskia

De Rotterdamse ondernemer laat in een reactie aan Rijnmond weten dat hij pas inhoudelijk wil reageren als hij de bezwaren op papier heeft gezien om ruis te voorkomen.