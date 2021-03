In de ban van Mocro Maffia en Ridouan T.: criminoloog strijdt met onderzoek tegen link criminaliteit en Marokkaanse achtergrond

De serie Mocro Maffia wordt massaal bekeken en deze week is het megaproces tegen Ridouan Taghi begonnen. Het zijn twee voorbeelden die ervoor zorgen dat er vaak een link wordt gelegd tussen criminaliteit en de Marokkaanse cultuur. Criminoloog Abdessamad Bouabid onderzocht deze link, concludeert dat die onterecht wordt gelegd en promoveerde op het onderwerp aan de Erasmus School of Law.

Met zijn onderzoek bindt de criminoloog de strijdt aan met stigma's. Binnen de criminaliteit is oververtegenwoordiging van etnische minderheden, maar het onderzoek van Bouabid toont aan dat dit niet door de cultuur komt. "Dit wordt in de criminologie steeds meer losgelaten. Er zijn geen bewijzen. Er zijn andere verklaringen."

Op Radio Rijnmond somt de criminoloog deze verklaringen op, die volgens hem veel plausibeler zijn. "Ze belanden in de criminaliteit omdat ze opgroeien in armoede en in wijken waar crimineel gedrag wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt er nog altijd etnisch geprofileerd door politie en justitie."

'Lastig te keren'

De beeldvorming is volgens Bouabid moeilijk te keren. "Heel lastig. Stigmatiseren hoort bij de mensheid. Een eerste stap is de bewustwording van het feit dat dit moet stoppen. Als er problemen zijn met jongeren, moet je dit aanpakken als jeugdcriminaliteit. Het doet er niet toe of ze Marokkaanse ouders hebben. Steek energie in het feit dat het jongeren zijn met een lage sociaaleconomische status die opgroeien in wijken waar straatcultuur heerst en dat hun achtergrond op het vizier van de politie staat."

Volgens de criminoloog blijft de beeldvorming makkelijk overeind, ondanks talloze goede voorbeeldfiguren, zoals de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, cabaretier Najib Amhali of rapper Ali B. "Negativiteit beïnvloedt sneller dan positiviteit. Deze voorbeelden kunnen niet op tegen plofkraken of gewone overlast in wijken. Ook heeft de term 'Marokkaan' altijd nieuwswaarde."

Impact

Marokkaanse Nederlanders hebben logischerwijs last van de beeldvorming. "In mijn onderzoek merk je de impact. Een overgroot deel wordt er moedeloos, woedend of gefrustreerd van. Ook is er plaatsvervangende schaamte. Het creëert ook een gevoel van onrechtvaardigheid. In het onderwijs komen termen als gelijkheid en rechtvaardigheid regelmatig terug, maar in de echte wereld krijgen ze te maken met het tegenovergestelde. Zij krijgen het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten. Wij als samenleving moeten dat niet willen."

Bouabid begrijpt dat er massaal naar Mocro Maffia wordt gekeken. "De fascinatie voor misdaad, spanning en sensatie bestaat al lang. Voorheen ging misdaad vaak vooraf aan een film zoals bij de Heinekenontvoering. Tegenwoordig loopt het synchroon. Je leest over Taghi in de krant en tegelijkertijd kun je met één klik op videoland hier op een gedramatiseerde manier naar kijken."