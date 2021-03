Boskalis gaat vastgelopen schip Suezkanaal bergen: 'Dit kan dagen of weken duren'

De Ever Given in rustiger vaarwater - Foto: archief

Bergers van Boskalis zijn woensdagavond vertrokken richting het Suezkanaal om het vastgelopen containerschip Ever Given te helpen bergen. Ze landen om 02:00 uur in Caïro en worden dan meteen doorgereden naar de plek waar het schip vastligt. Afhankelijk van hoe vast het schip zit en hoe makkelijk er gewicht vanaf te halen is, kan het bergen dagen of weken duren, zegt Boskalis-topman Peter Berdowski in Nieuwsuur.

De bergers gaan direct aan de slag, maar eerst vooral met rekenen. Ze moeten eerst bekijken hoe het schip erbij ligt, gaan aan boord en doen metingen. Alle satellietbeelden en videobeelden zijn al bekeken, op basis daarvan kan Boskalis al een beetje inschatten wat de situatie is. Er is ook contact gelegd met de werf, en een computermodel van het schip is in de maak.

Rekenen

"Hoe de ballast ligt, hoeveel olie erin zit, hoeveel water, dat zijn complexe rekensommen", vertelt Berdowski. "Terwijl het ene team onderweg is, is de andere ploeg druk aan het rekenen."



"Dat 'ie in de weg ligt, is duidelijk" lacht de topman. "Dit is niet het Amsterdam-Rijnkanaal, waarin je over de hele breedte dezelfde diepte hebt. Je hebt hier te maken met een laan in het midden die tot 25 meter diep is." Maar daarnaast, richting de kant, gaat dat al snel naar 15 en 11 meter diep, weet Berdowski.

20.000 volle containers

Het schip ligt niet met voor- en achterkant op de kant, maar stevig vast en opgestuwd op de taluds onder water. Aan de voorkant ligt de Ever Given tenminste een meter hoger. "Dat is echt een hele zware walvis op het strand, bij wijze van spreken", zegt Berdowski. "Met twintigduizend volgeladen containers aan boord. Dat betekent dat er een enorm gewicht op die zandplaat ligt. Aan de achterkant is de schip het zwaarst, daar liggen de motoren. Een schip met dit gewicht is eigenlijk niet los te trekken. Je kunt het schip ook stuk trekken."

Een optie is om de olie en het water uit het schip te halen, om het gewicht te verkleinen. "Als dat niet lukt, krijg je een combinatie van containers eraf halen en de zandbank weg baggeren. Dan kun je de frictie op de bodem voldoende wegnemen om hem los te trekken."