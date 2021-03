Duncan Laurence zingt Arcade in Amerikaanse ochtendshow: 'How do you pronounce Hellevoetsluis?'

Een 'rising, international music star', zo werd Duncan Laurence geïntroduceerd aan de Amerikaanse tv-kijkers in het programma Today van de zender NBC. Voorafgaand aan het optreden praatten de presentatoren even met Duncan over zijn muziek. Duncan vertelt dat hij vroeger werd gepest: "Ik hoop dat mensen die mijn muziek luisteren zien dat een jongen uit een klein dorpje in Nederland dit kan bereiken, z'n dromen kan najagen. En dat het ze inspireert ook hun droom na te jagen."

En... wilden de presentatoren nog even weten: hoe zeg je 'Hellevoetsluis'?

Bekijk het ingetogen optreden en het gesprekje hieronder via de tweet van Duncan Laurence:



Het Eurovisie Songfestival reageert trots op het optreden: