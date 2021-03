Man overleden bij steekpartij in Tarwewijk, 7 verdachten aangehouden

In een woning aan de Bas Jungeriusstraat in Rotterdam-Tarwewijk is donderdagochtend vroeg een man om het leven gekomen bij een steekpartij. Er zijn zeven verdachten aangehouden.

De steekpartij vond rond 4:30 uur plaats in de woning. De politie kreeg een melding binnen dat er iemand gewond zou zijn in een huis. Bij aankomst bleek de man zwaargewond. Hulp mocht niet meer baten: "Ondanks de inzet van de hulpdiensten is hij aan zijn verwondingen overleden."



De tekst gaat verder onder de video:

Er waren op dat moment zeven anderen in de woning aanwezig. Zij zijn volgens een woordvoerder van de politie allemaal als verdachte aangemerkt en gearresteerd. Hun precieze relatie tot het slachtoffer is nog niet duidelijk.

Grote ogen

Rijnmond-verslaggever Sjoerd de Vos ziet dat het rond 6:00 uur rustig is in de Bas Jungeriusstraat. Er staat nog één politiewagen bij de woning, en vier agenten achter een politielint. "Mensen komen uit hun huizen en gaan naar hun werk. Ze zijn verbaasd als ik ze vertel dat hier vannacht een dodelijke steekpartij heeft plaatsgevonden", vertelt De Vos. De meeste buurtgenoten hebben eigenlijk niets meegekregen van de steekpartij. "De directe buren keken me met grote ogen aan: ze wisten van niets."

Wat voor persoon de man was die bij de steekpartij om het leven kwam, is nog niet duidelijk. "De buren weten niet echt wat voor mensen hier woonden; dat heb je wel vaker in een grote stad." De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van de man.

Tekst gaat verder onder foto



De mensen die wél wat geks gehoord hebben, wonen een huis verderop. "Ik was aan het slapen en hoorde gekke geluiden. Het klonk een beetje als: Bra, Bra", vertelt buurman Steffen, terwijl hij buiten staat op slippers. Hij twijfelde of hij naar beneden moest om te kijken. "Maar er zijn mensen naast mijn huis aan het bouwen, dus ik dacht dat die bezig zijn." Dat was rond een of uur of 3. Een paar uur later wemelt het van de agenten voor Steffens deur.

Steffens onderbuurvrouw, die geen Nederlands spreekt, bevestigt zijn verhaal. Ook zij hoorde geluiden, die leken op een gevecht of een heftige woordenwisseling, vertelt De Vos.