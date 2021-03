Het weer van vandaag: vriendelijk weer, met wat zon

Vanochtend is het grijs en nevelig, het blijft wel vrijwel overal droog. Vanmiddag toont het weer vriendelijk met wat vaker de zon erbij en wordt het 12 graden. Er staat een matige zuidwestenwind, kracht 3 of 4. Vanavond en vannacht neemt de bewolking weer toe en kan er een spat regen vallen. Het koelt af naar 5 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig, kracht 3 tot 5.

Morgen breekt af en toe de zon door en mogelijk valt er in het oosten van de regio een lichte bui. In de avond gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur komt in de middag uit op 14 graden. Er staat een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 4 of 5.

Wisselvallig Paasweekend

Zaterdag is het wisselend bewolkt met een enkele bui en is het aan de koele kant. Vanaf zondag wordt het zachter met begin volgende week geregeld zon. De temperatuur loopt op van 9 graden op zaterdag naar 18 graden op dinsdag.

De voorlopige verwachting voor het lange Paasweekend: licht wisselvallig en koel met in de middag een temperatuur van 9 graden.

Tussen 21 en 31 maart bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 11,4 graden en de minimumtemperatuur 2,9 graden. Er valt gemiddeld 16,7 mm neerslag.