Met deze maatregelen wil Rotterdam de horeca een goede herstart geven

Said Kasmi over het ondersteuningsplan

Donderdag werd een ondersteuningsplan voor de horeca gepresenteerd, waar onder meer Koninklijke Horeca Nederland aan heeft meegewerkt. "Veel Rotterdammers kijken ernaar uit om weer in de zon op een terras te zitten. Nu kan dat nog niet, maar als het zover is, dan staat Rotterdam in de startblokken om horecaondernemers hierbij te helpen", laat wethouder Said Kasmi (horecabeleid) weten. "De succesvolle formule van vorig jaar met terrasuitbreiding zetten we door en breiden we uit met onder meer hulp van coronacoaches en informatieteams.”

Grotere terrassen, coaches en vouchers

Horecaondernemers mogen hun terras twee keer zo groot maken als de ruimte dat toelaat. Ze kunnen zelf een terrasvlonder bouwen waar de gemeente gratis hout voor beschikbaar heeft.



De gemeente zet coronacoaches in die ondernemers moeten helpen met het coronaproof maken van een café of terras. Voor het coronaproof maken zijn 440 horecavouchers van 500 euro beschikbaar. "Ondernemers hebben de afgelopen tijd zwaar ingeteerd op hun reserves en zelfs het uitbreiden van hun terras of het coronaproof inrichten van hun onderneming kan financieel te veel gevraagd zijn", vertelt wethouder Roos Vermeij (economie). Daarom is deze subsidie in het leven geroepen: "Zodat ook zij straks kunnen profiteren van de heropening van de stad."



Andere onderdelen van het ondersteuningsplan zijn evenementenkraskaarten waarmee ondernemers vijf keer een evenement op hun terras mogen organiseren zonder dat daar een vergunning voor nodig is. Ook kunnen ondernemers die hun pand van de gemeente huren een gedeeltelijke kwijtschelding van een mogelijke huurachterstand van 2020 aanvragen.