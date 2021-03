Liveblog corona: 10 miljoen coronatests in teststraten afgenomen, opnieuw meer dan 1000 besmettingen

In dit liveblog lees je alle updates en ontwikkelingen rond het coronavirus van donderdag 25 maart.

* Gemeente Rotterdam wil de horeca ondersteunen en snel laten herstellen als de terrassen weer open mogen.

* Sneltests voor zelfgebruik goedgekeurd.

* Informateur Kasja Ollongren is positief gestest op het coronavirus. Ze heeft in de afgelopen dagen verschillende fractievoorzitters op bezoek gehad, onder wie Joost Eerdmans van JA21.

* Opnieuw meer dan 1000 coronabesmettingen in de regio