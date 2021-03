Excelsior-middenvelder Luigi Bruins stopt na dit seizoen als profvoetballer

Bruins speelde tot nu toe 364 wedstrijden in het betaald voetbal. Ruim 250 daarvan waren in het shirt van Excelsior, waar de middenvelder in de zomer van 2006 zijn eredivisiedebuut maakte. Daarna speelde de Rotterdammer vier seizoenen bij Feyenoord, waar hij ook de aanvoerdersband droeg en de KNVB Beker won. Na avonturen in Oostenrijk (Red Bull Salzburg) en Frankrijk (OGC Nice) keerde Bruins in 2014 definitief terug in Rotterdam-Kralingen.

"Ik heb de beslissing laatst genomen, maar dit gevoel speelde al een maand, anderhalve maand", vertelt Bruins via de clubkanalen van Excelsior. "Ik beleef nog steeds veel plezier aan het voetballen, maar ik dacht de laatste tijd ook steeds vaker aan de dingen die ik nog meer wil gaan doen. De trainerscursus UEFA A Jeugd is daarin heel belangrijk. Ik ben toegelaten om die cursus te gaan volgen en wil me daarom op de toekomst gaan richten."

Bomvol

"Mijn weken zitten nu bomvol, van maandag tot en met zondag", vervolgt Bruins. "Als betaald voetballer, als jeugdtrainer, maar ook met dingen die je met je gezin doet. Dat neemt allemaal veel tijd in beslag en dan houd je weinig tijd over. Het zal straks wat rustiger zijn op sportief gebied, maar dan zullen er vast genoeg leuke dingen op mijn pad komen. Ik wil op maatschappelijk gebied en met de jeugd aan de slag en de trainerscursus kan mij hopelijk een stap verder brengen richting een nieuwe carrière."

Naast plannen voor een maatschappelijke en trainerscarrière wil Bruins nog wel gewoon blijven voetballen. "Ik voel me fit, ben ook fit, speel niet voor niets elke week. Ik heb nog steeds plezier in het voetballen. Natuurlijk hebben we moeilijke seizoenen achter de rug, maar als ik op het veld sta heb ik het altijd naar mijn zin. Daarom wil ik op een respectabel niveau blijven voetballen. Bij een club meedoen om de prijzen, dat lijkt mij leuk. Dus geïnteresseerde clubs mogen zich melden…"