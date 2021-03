Duizenden mensen recht op 'gratis geld', maar pas 555 aanmeldingen TONK-regeling

In totaal hebben 1353 mensen zich aangemeld, waarvan 555 de aanmelding ook voltooid hebben. "De ervaring leert dat mensen de aanmelding vaak later afmaken", laat een woordvoerder van de gemeente Rotterdam weten. De verwachting is dus dat het aantal aanmeldingen nog op zal lopen.

Vaste lasten

Om te voorkomen dat Rotterdammers wegzakken in de schulden door het coronavirus, is vorige week de TONK in het leven geroepen. Die is bedoeld voor mensen die minder inkomen hebben en daardoor moeite hebben met het betalen van de vaste lasten.

"De regeling is bedoeld voor alle Rotterdammers", vertelt wethouder Michiel Grauss (armoedebestrijding), "niet alleen voor ondernemers". Ook mensen in loondienst komen in aanmerking. "We zien dat mensen zwaar geraakt kunnen worden door het virus, dat ze meer dan 25 procent van hun loon verliezen en hun woonlasten moeilijk kunnen betalen. En dat ze schulden maken."

'Meld je aan'

Als andere regelingen niet voldoende blijken, of als mensen daarvoor niet in aanmerkingen komen, kunnen ze gebruik maken van TONK. Als mensen aan de criteria voldoen, kunnen ze eenmalig 750 euro of 1500 euro ontvangen. "Als ze de juiste gegevens invullen, hoeven ze dat niet terug te betalen", benadrukt Grauss. "We merken dat mensen daar bang voor zijn." En dat ze zich daardoor misschien niet zouden aanmelden, terwijl 'duizenden mensen' in aanmerkingen zouden komen voor de regeling, aldus Grauss.



Het kabinet heeft landelijk geld beschikbaar gesteld voor de regeling. Er hebben zich nu 555 Rotterdammers aangemeld. Hoeveel dat er gaan worden kan Grauss niet zeggen. "Ik kan alleen maar iedereen oproepen naar onze site te gaan en te kijken of ze er recht op hebben."

Moeras van schulden

Grauss is bang dat mensen simpelweg niet weten dat er meerdere steunmaatregelen zijn. "We hebben bijvoorbeeld ook de bijzondere bijstand, maar mensen weten dat niet." Het is volgens de wethouder belangrijk dat mensen bijtijds aan de bel trekken. "Wacht niet tot de schulden je verstikken, tot je wegzakt in een moeras van schulden. Ga er zo snel mogelijk mee aan de gang, dan kun je het tijd keren."



Nu weet hij zelf ook wel dat een eenmalige bijdrage van 750 euro niet alle problemen verhelpt; de huur betaal je immers iedere maand. "Bij het formulier hebben we een optie gevoegd voor direct contact: als er meer speelt en je meer hulp nodig hebt, kunnen mensen dat aanklikken en dan belt een medewerker binnen een week." Althans, dat is de wens van Grauss. "Als er duizend aanvragen voor maatwerk binnenkomen, schuift het wat op."

Het is de bedoeling dat mensen binnen vier weken na de TONK-aanvraag geld binnenkrijgen. Alle werkenden komen in aanmerking voor de regeling, mits ze minstens 25 procent inkomensverlies hebben gehad.