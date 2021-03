Huisartsen gaan vaccineren met AstraZeneca: 'Laat je inenten met het eerste het beste vaccin'

De bestelling van het AstraZeneca-vaccin is vorige week de deur uitgegaan, weliswaar iets later dan gepland door leveringsproblemen en de vaccinatiestop. "Het klopt dat het bedrijf niet het meest betrouwbare is gebleken in afspraken en leveringen, maar ik denk wel dat we te maken hebben met een goed, veilig en effectief vaccin", denkt Hoogervorst.



Daar waren in eerste instantie nog twijfels over omdat er meldingen van een mysterieuze ziekte bij gevaccineerden binnenkwamen. Ruim twintig Europese landen zetten vervolgens de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin stop. Het bleek uiteindelijk om een zeer zeldzame reactie van het immuunsysteem te gaan waartegen een goede behandeling mogelijk is.

Met het eerste het beste vaccin

Hoogervorst wil mensen aanraden zich vooral te laten vaccineren met AstraZeneca en niet te gaan wachten op andere vaccins. "Pfizer gaat via de GGD; dat moet bij -70 graden Celsius bewaard worden en dat is voor huisartsen niet te doen. Janssen is er nog niet en gaat de komende maanden waarschijnlijk naar andere groepen die al langer wachten. Laat je vaccineren met het eerste het beste vaccin dat je wordt toegewezen", raadt hij mensen aan.

Vanaf 31 maart gaat Hoogervorst beginnen met het vaccineren van 63- en 64-jarigen, mensen met ernstig overgewicht en mensen met het syndroom van Down. Dat wordt nog wel een uitdaging, want iedereen moet na vaccinatie een kwartier worden geobserveerd. "Dat is een van de eisen", legt de huisarts uit, "omdat het toch nieuwe vaccins zijn, moeten we de reactie in de gaten houden. Dat gaat altijd goed, maar doe je het niet, zul je zien dat er iets gebeurt."

Goede oefening

Vanwege die eis kan het vaccineren vaak niet in de praktijk plaatsvinden: daar is niet genoeg ruimte. "Er wordt uitgeweken naar sporthallen, kantines en kerken." Het opzetten van de vaccinaties was ook nog een hele operatie. "We krijgen één doos vaccins per praktijk, waar we 10 ampullen van 110 vaccins uithalen."

"We gaan nu dus iets meer dan honderd mensen vaccineren, maar we hopen dat we bij de volgende ronde meer krijgen. Dat we alles in een keer weg kunnen prikken. Dit was een hele organisatie voor een relatief kleine groep, dat wil je niet iedere keer op deze manier moeten herhalen", vindt Hoogervorst. "Al is het wel een goede oefening voor ons", voegt hij lachend toe.