De Rotte wordt plezierrivier, met ook een steiger voor een uitvaart

Binnenkort uitvaart over water over de Rotte

Meer groen, een nieuwe speelplek en zelfs een aanlegsteiger voor een uitvaart over water. Wethouder Bert Wijbenga (Buitenruimte) van Rotterdam is nu al enthousiast over de kade aan de Rotterdamse Crooswijksebocht die de komende maanden een flinke make-over krijgt. "Over een jaar is het hier feest."

Het terrein ligt vol met pijpen en er staat hier en daar een graafmachine. Straks is dat anders. Zo wordt ruimte gemaakt voor een steiger waar pleziervaart kan aanmeren. Ook moet het mogelijk worden om de begraafplaats via het water te bereiken, zodat je 'gepast over het water de laatste tocht' kunt maken.

Een en een is twee

"We zijn hier bezig met het vervangen van het riool", vertelt Wijbenga. Tegelijkertijd wordt de kade aangepakt. "Eén en één is twee! De Rotte is de rivier waar we onze afkomst aan te danken hebben. Daar waar hij de Maas kruist, is de dam gelegd. De Maas kennen we allemaal, maar de Rotte... De rivier kronkelt prachtig tot aan de Markthal door Rotterdam, maar we hebben de Rotte te veel verwaarloosd."

Kijk hieronder naar de reportage over de renovatiewerkzaamheden langs de Rotte in de Crooswijksebocht. De tekst gaat verder onder het fragment:

Daarom wordt tijdens het rioolwerk ook meteen de Crooswijksebocht aangepakt. "We maken hier een steiger, zodat je kunt aanmeren; mensen die kanoën, met een sloepje..." Wijbenga ziet het helemaal voor zich. "Er komen meer soorten groen langs de waterkant, een mooi pad om overheen te lopen en een nieuwe speelplaatsje. Je kunt straks écht genieten van de Rotte."

Aanwinst voor iedereen

Twee steigers worden aangelegd: één voor pleziervaart en één bij de ingang van de begraafplaats. "Die heeft nu de ingang aan de andere kant, maar mensen zouden graag het laatste moment met hun geliefde vanaf het water beleven. Dan moet je alleen wel kunnen aanmeren."

Daarom wordt de steiger gemaakt in de stijl van het hekwerk van de begraafplaats. "Of er nou tien of honderd mensen om gevraagd hebben; de uitvoering van de steiger wordt mooi en dit wordt een aanwinst voor iedereen", vindt Wijbenga.

Hij is sowieso erg blij met de plannen. "In combinatie met het groen, de wandelroute, de speelplaats... Het wordt een hele gave verbetering van een stukje Rotterdam."

De make-over is onderdeel van een groter plan om de Rotte belangrijker te maken voor de Rotterdammers. "Bij de Grote Kerk is de vlonder gemaakt waar mensen gaan zitten en bootjes aankomen, bij de Markthal komt een waterspektakel. De Rotte wordt steeds levendiger, geeft steeds meer reuring. Als corona straks achter ons ligt, wordt de Rotte een plezierrivier."