Geen uitspraak, maar nieuw onderzoek in zaak liquidatie Merwin 'Junny' Frans

De rechtbank heeft donderdag geen uitspraak gedaan in de rechtszaak tegen twee mannen die worden verdacht betrokken te zijn bij de dood van Merwin 'Junny' Frans in Rotterdam. De rechter heeft het onderzoek heropend, omdat er nieuwe informatie is die moet worden meegenomen in het oordeel. Justitie eiste twee weken geleden 14 en 20 jaar tegen twee 21-jarige verdachten.

In de zaak heeft justitie gebruikgemaakt van oude telefoongesprekken. Op basis daarvan zou onder meer zijn bepaald dat verdachten eerder in de Bramentuin, waar Frans werd geliquideerd, waren geweest. Ook zouden op hun telefoon zoekopdrachten naar liquidaties staan. Over het gebruik van oude gesprekken en privacy is recent door het Europees Hof een uitspraak gedaan. Die was nog niet bekend tijdens de behandeling van de zaak.

De rechtbank wil de mening van zowel justitie als de verdediging over het Europese arrest weten en daarna alsnog uitspraak doen. De zitting is op 9 april. De verdachten blijven tot dat moment vastzitten.

Merwin 'Junny' Frans (30) werd in de vroege ochtend van 29 mei 2020 doodgeschoten voor zijn woning op de Bramentuin in Rotterdam.



Tijdens de rechtszaak op 11 maart werd duidelijk dat de auto's die, volgens justitie, zouden zijn gebruikt tijdens de moord op Merwin werden gevolgd door politie. De goudkleurige Volkswagen en de Renault Megane waren eerder gestolen, teruggevonden door politie en voorzien van peilapparatuur. Ze vormen een belangrijk onderdeel in de bewijslast tegen de 21-jarige inwoners van Dordrecht en Capelle aan den IJssel.

Moord en chauffeurswerk

Justitie eiste celstraffen van twintig jaar tegen de Dordtenaar voor het plegen van moord en veertien jaar tegen de Capellenaar voor het mogelijk maken van die moord door chauffeurswerk.

Volgens de advocaten van de twee verdachten ging het in werkelijkheid heel anders. Ze zouden niets met de moord te maken hebben en in de veronderstelling zijn dat het ging een 'kleine criminele klus', namelijk het verplaatsen en vervolgens in brand steken van een gestolen auto. De verdachten beriepen zich grotendeels op hun zwijgrecht, maar zeiden allebei wel met klem niets te maken met de moord.