Feyenoord verliest onder Kuyt oefenduel met Willem II

In een besloten oefenduel met Willem II heeft Feyenoord met 1-0 verloren. In de basis stonden zeven spelers die regelmatig in het eerste elftal spelen. In Tilburg maakte Lindon Selahi het enige doelpunt van de wedstrijd.

Dirk Kuyt was de coach van Feyenoord in deze wedstrijd,die voor hem een examen was voor zijn trainersdiploma. Bij Willem II was niet Zeljko Petrovic de trainer, maar Willem Weijs. Een keepersfoutje van Feyenoord-doelman Ramón ten Hove leidde het winnende doelpunt in.

De Rotterdammers speelden met de volgende opstelling: Ten Hove; Wallenburg, Botteghin, Senesi, Haps; Toornstra, Teixeira, El Bouchataoui; Sinisterra, Pratto, Linssen.

Feyenoord hervat de competitie op 4 april met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.