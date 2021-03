Raad Rotterdam kritisch over uitspraken Aboutaleb over avondklok en ramadan

De meeste partijen in de Rotterdamse gemeenteraad vinden dat burgemeester Ahmed Aboutaleb zijn woorden beter had moeten kiezen in de opmerking over handhaving tijdens de ramadan. Zijn uitspraken kunnen volgens de partijen anders worden uitgelegd. Die omschreven raadsleden donderdag in een debat over de kwestie als ‘onhandig' en 'een beetje dom'.

Aboutaleb zei dat hij alleen sprak over mogelijke problemen bij de handhaving en dat hij absoluut niet wilde vragen om een uitzonderingspositie voor moslims. De burgemeester gaf toe dat hij zijn uitspraken anders had moeten formuleren, omdat ze bij veel mensen tot vragen hebben geleid. "Als mensen je intentie niet goed begrijpen, dan heb je waarschijnlijk iets niet handigs gezegd. Misschien had ik het beter moeten zeggen, maar je hebt niet altijd tijd om de nuance op te zoeken”.

De Rotterdamse burgemeester zei begin deze week voorafgaan aan het beraad van de voorzitters van de veiligheidsregio's tegen journalisten dat de handhaving van de avondklok lastig kon worden tijdens de ramadan. Mensen zouden volgens hem na het vasten graag bij familie langs willen. Dat werd al snel uitgelegd alsof hij om een uitzonderingspositie voor moslims vroeg. Moslimorganisaties op hun beurt reageerden verbaasd omdat het zou lijken alsof zij de avondklok en de andere regels niet zouden naleven.

'Wat heeft u precies bedoeld?'

Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf had het debat aangevraagd. Zij wilde van de burgemeester weten wat hij nou precies had bedoeld. “Wij verwachten dat iedereen even serieus genomen wordt. Wat heeft u precies bedoeld?” CDA-raadslid Christine Eskes zei dat ze in eerste instantie verbaasd was. Het leek alsof de burgemeester impliciet goedkeuring gaf aan het op bezoek gaan bij anderen. “Dat staat in schril contrast met zijn oproepen van vorig jaar om thuis te blijven”, aldus Eskes.

Aboutaleb benadrukte nogmaals dat hij alleen had willen waarschuwen voor mogelijke problemen met de handhaving. Ieder jaar zou er tijdens de ramadan overlast zijn van jongeren die samenkomen. Dat wilde hij benoemen. Hij gaf aan dat hij niet gezegd heeft dat de ramadan een reden is om de avondklok naar later op de avond op te schuiven. Dat zou ook in contrast staan met zijn handelen van de afgelopen jaren.

Juist hoopt hij dat die overlast er dit jaar niet zal zijn dankzij de avondklok en de coronamaatregelen, aldus Aboutaleb. Er zal wel op gehandhaafd worden. De gemeenteraad nam met de uitleg van de burgemeester uiteindelijk genoegen