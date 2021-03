Rotterdammer Koolmees en Van Ark voorgedragen als nieuwe verkenners

Rotterdammer Wouter Koolmees (D66) wordt een van de nieuwe verkenners in de kabinetsformatie. Met Tamara van Ark neemt hij de informatietaak over van partijgenote Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma (VVD). Die zijn donderdagochtend teruggetreden nadat Ollongren vertrouwelijke notities over de verkenning open en bloot voor de fotocamera's met zich had meegedragen.