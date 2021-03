Mogelijke brandstichters school gefilmd in supermarkt

Het in brand steken van een school in Schiebroek is niet gefilmd. Maar er zijn wel beelden van een groep jongens die bij een supermarkt, vlakbij de school, flessen wasbenzine kopen. Soortgelijke flessen worden na de brand bij de school gevonden.

Op donderdagavond 31 december om 23.15 uur komt er een brandmelding binnen. Maar als de brandweer arriveert dan bekogelt een groep jongens hen met vuurwerk en stenen. Pas nadat de ME in actie is gekomen kan de brandweer aan de slag.

Inmiddels is de schade aan het lokaal dat uitbrandde hersteld, maar de daders worden nog gezocht. De jongenskopen de flessen wasbenzine op oudejaarsavond rond 18.20 uur, een paar uur voor de brand. Ze zijn mogelijke verdachten en ze zijn in de supermarkt herkenbaar gefilmd.

Omdat ze waarschijnlijk minderjarig zijn, worden hun gezichten nu nog geblurd. Als ze zich niet melden bij de politie dan is het mogelijk dat we ze binnenkort in Bureau Rijnmond wel herkenbaar tonen.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.